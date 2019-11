Varför går stora biltillverkare ihop och hur påverkar det konsumenterna? Expert: Målet är billigare elbilar

Ett av världens största bilföretag ser dagens ljus i och med en fusion mellan Fiat och Peugeot. Franska PSA och italienska FCA har i princip sagt ja till en fusion, nu finslipas detaljerna. Konsumenterna märker inte mycket av fusionerna - men de kan synas i priserna.

De två fordonsjättarna går samman och bildar ett gemensamt bolag som, sett till antal sålda bilar per år, blir världens fjärde största bilkoncern med totalt 8,7 miljoner bilar i fjol.

Groupe PSA äger Peugeot, Citroën, DS, Opel och Vauxhall, och har för tillfället ungefär 185 000 anställda och en omsättning på 74 miljarder euro. Det jämförbara rörelseresultatet för 2018 var drygt 4,4 miljarder euro.

Bilmodellen Fiat Panda tillverkas bland annat i Polen. Fiat bilar tillverkas. Bild: Bartek Wrzesniowski / Alamy

Fiat Chrysler Automobile äger snäppet fler märken, bland annat Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Lancia och Maserati. De har över 200 000 anställda, en omsättning på över 110 miljarder och ett rörelseresultat år 2018 närmare 4,1 miljarder.

Tillsammans har de två nu valt att ingå en fusion som skulle betyda att PSA och FCA kommer att äga lika stora delar av det nya moderbolaget.

Det nya bolaget som kommer att ha sin bas i Nederländerna kommer att utse John Elkann från FCA till styrelseordförande medan Carlos Tavares från PSA kommer att leda det nya bolaget som verkställande direktör.

Satsar på forskning och utveckling

En av de överhängande orsakerna till fusionen är att bolagen räknar med att kunna spara 3,7 miljarder euro utan att tvingas stänga ner några fabriker. Dessutom ska de med gemensamma krafter ta en framskjuten global position på forsknings- och utvecklingssidan.

Vilket på svenska betyder att både PSA och FCA kommer att fokusera på att ta fram billigare hybrid- och elbilar. Så säger åtminstone Tero Kallio vid bilbranschens förening Autotuojat ja -teollisuus ry.

– Det har alltid existerat så kallade allianser mellan de olika företagen trots att det inte alltid har lett till en fusion. Nissan och Renault ingick i en allians för en tid sedan. En orsak till fusion är att företagen sparar miljarder på utveckling och produkttester, särskilt nu då många biltillverkare fokuserar allt mer på el- eller hybridbilar. Målet är helt enkelt att spara pengar vilket också syns hos konsumenten, säger Kallio.

Tero Kallio ordförande för Autotuojat ja teollisuus ry säger att fusionen inte kommer att påverka konsumenten negativt. Tero Kallio, Vantaa, 16.08.2019 Bild: Antti Haanpää / Yle

Enligt Kallio kommer fusionen inte ha en rak inverkan på konsumenten speciellt inte kortsiktig.

– I Finland är alla företag som är under de stora moderbolagen fortfarande självständiga. Importörerna är alla egna företag. Vilket betyder att servicenivån hålls likadan eller så kan den till och med förbättras. Det betyder alltså i praktiken att varken servicestationerna eller återförsäljarna kommer att minska.

År 2017 köpte PSA biltillverkaren Opel. Kallio säger att konsumenterna inte då heller påverkades.

– I Finland har återförsäljningen hållit samma nivå, eftersom det handlar om privata företag som importerar till Finland. Däremot syns det i Opels fall att det gick bättre för företaget efter att de blev uppköpta. Just i och med att PSA har inverkat på utvecklingen och tillverkningen, vilket också syns i priset på bilarna.

Ännu finns det ingen klarhet i vad det kommer att betyda för de anställda. Båda tillverkarna har sagt att inga fabriker kommer att stängas och tvärtom kommer det nya företaget satsa ännu mer på utveckling.

EU:s reglering leder till fler hybrid- och elbilar

Kallio säger att det inte kommer att påverka importen i Finland.

– Det handlar mer om EU-kommisionens regler om utsläpp, vilket kommer att påverka utbudet. Men samtidigt leder det också till att tillverkaren tvingas framställa hybrid- och elbilar som är förmånliga till skillnad från dagens läge. Nästa år kommer vi redan att se en ökning av hybrid- och elbilar just på grund av EU:s reglering.

Regleringen som Kallio talar om träder i kraft den första januari 2020. Det är EU:s krav på snittutsläpp på 95 gram koldioxid per kilometer. Det betyder ungefär 4,1 liter bensin per 100 kilometer eller 3,6 liter diesel per 100 kilometer.

EU:s utsläppskrav leder till fler hybrid- och elbilar. Bilar i trafik. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Det är 95-gramsmålet som tvingat fram en storsatsning på laddhybrider och elbilar. Den nya mätmetoden WLTP tog många tillverkare på sängen och betyder att det blir ännu svårare att pressa utsläppen till under den högsta tillåtna nivån.

– Det betyder i praktiken att biltillverkarna tvingas ta fram fler hybrid- och elbilar vilket betyder att utbudet ökar och priserna sjunker.

Tidigare har FCA också försökt ingå en fusion med det franska bolaget Renault. Den gången blev det ingen affär eftersom att den franska regeringen motsatte sig fusionen.