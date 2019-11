Borde man förbjuda nickar i fotbollen för barn och unga? Ny studie väcker debatt

Bild: All Over Press.

I studien kunde man konstatera att de som fungerat som fotbollsproffs har haft demenssjukdomar som dödsorsak runt 3.5 gånger oftare än de övriga personerna. En gulklädd och en vitklädd fotbollspelare i nickduell. Bild: All Over Press.

Borde man förbjuda barn att nicka i fotboll? Den frågan ställer sig nu forskare efter att en studie påvisat att fotbollsproffs har haft demenssjukdomar som dödsorsak 3,5 gånger oftare än andra.

Studien från University of Glasgow, publicerad i The New England Journal of Medicine, har undersökt dödsorsaken för 7 676 före detta fotbollsproffs med dödsorsaken för 23 000 övriga.

Forskningen påvisar att demenssjukdomar har utgjort dödsorsaken för fotbollsproffs ungefär 3,5 gånger så ofta som för andra.

Huvudskador är den rimligaste orsaken

I undersökningen framkommer det inte vad som orsakar den höga dödligheten i demenssjukdomar bland före detta fotbollsproffs.

Man kan ändå anta att det har att göra med huvudskador, konstaterar Henrik Zetterberg, professor i neurokemi.

Upprepade hjärnskakningar kan leda till demenssjukdomar, menar Zetterberg. Henrik Zetterberg, professor i neurokemi. Bild: Privat

– Den rimligaste orsaken är hjärnskakning och att man har nickat fotbollen, men det är viktigt att minnas att det här inte är bevisat i studien.

Zetterberg påpekar att en kontrollerad nick inte är farlig i sig.

– Om man är förberedd kan man med nackmuskulaturen stabilisera huvudet och nicka bollen utan att hjärnan påverkas.

Om man inte är beredd eller hamnar i en nickduell är däremot risken för huvudskada speciellt hög.

Nickar farliga för barn

Zetterberg berättar att nickar kan vara särskilt farliga för barn som ännu inte nått puberteten.

Speciellt barn i åldern åtta till tio är inte kroppsligt tillräckligt utvecklade för att kunna göra en kontrollerad nick.

– Barn har svagare nackmuskulatur, vilket gör det svårare att stabilisera huvudet när de ska nicka. Det blir lätt en knyckigare rörelse så att skallen skakas om.

När huvudet rör sig snabbt kommer även hjärnan att rotera i skallen, vilket kan leda till en hjärnskakning.

Vid hjärnskakning kan man få en avslitning på det långa nervcellsutskottet som är väldigt skört.

– Hjärnforskare brukar säga att hjärnan är mer plastisk än man tidigare trott, men de här nervcellsutskotten läker dåligt.

Nervcellsutskott är nervtrådar som snabbt förmedlar signaler från nervcellen.

Upprepade hjärnskakningar kan leda till demenssjukdomar

Fotbollsspelare med en längre karriär får ta mycket smällar, vilket betyder att de troligtvis har fler nervcellsutskottsförluster än andra människor.

– Det här kan leda till ökad risk för demenssjukdomar i ett senare skede av livet.

Zetterberg berättar att en del forskare rekommenderar att man väntar med att ha med nickar i fotbollen tills barnen nått puberteten.

Bland annat Svenska Fotbollförbundet har nu diskuterat att förbjuda barn och unga att nicka, rapporterar SVT Sport.

Studien från Skottland är ändå inte enbart dåliga nyheter för fotbollsproffs. Den visar också att fotbollsproffs löper lägre risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer.

Studien får fotbollstränare och proffs att tänka till

Christoffer Kloo är tidigare fotbollsproffs och numera sportchef på Wasa Fotbollsakademi och håller fotbollsträningar för barn och unga i åldern 6 - 19 år.

Kloo anser att det krävs mera forskning innan men helt och hållet kan förbjuda nickar för barn och unga. Christoffer Kloo, Sportchef vid Wasa Fotbollsakademi. Bild: Emil Friman / Yle

Kloo är bekant med forskningen och menar att den, som före detta fotbollsproffs, får en att tänka till.

– Inte är det hälsosamt att få smällar i skallen. Jag spelade dessutom på en position där en stor del av mitt spel gick ut på att vinna huvudbollar.

Kloo har dessutom haft en allvarlig hjärntumör och berättar att han också då funderade om det kan finnas ett samband med smällar mot huvudet.

– Samtidigt borde ju fler mittbackar än jag ha drabbats av det i så fall. Alltid när någonting händer börjar man fundera och analysera.

Efterlyser mera forskning

Kloo menar att det nog krävs mera forskning innan man helt och hållet kan förbjuda nickar för barn och unga. Han ställer sig ändå öppen till förslaget.

– Om det börjar komma väldigt klara studier måste man fundera och ta det beslutet som är bäst för hälsan.

Samtidigt menar Kloo att man väldigt sällan specifikt tränar på nickar under de yngstas träningspass, det kommer naturligt när de blir äldre.

– Jag har tränat flickor födda 2006 i tre år och jag brukar skämta och säga att när det kommer ett inlägg så är de lite som Skalman och vill gömma huvudet in i skalet. Det brukar te sig ganska naturligt att när de blir äldre så växer de till sig och vill nicka bollen.

Nickar hör till fotbollens grunder

Ida Antus och Nellie Peltonen har spelat fotboll sedan de var sex respektive fyra år gamla. Idag är Antus 18 år och Peltonen 17 år.

De minns att de började med nickträningar i relativt ung ålder.

Nellie Peltonen och Ida Antus har spelat fotboll nästan hela sitt liv. Fotbollsspelarna Nellie Peltonen och Ida Antus i Fenniahallen. Bild: Emil Friman / Yle

– Det var nog ganska tidigt, kanske vid sex, sju års ålder. Det hör ju till grunderna i fotboll, konstaterar Antus.

Peltonen instämmer, men anser att man nog kunde börja med nickträningar mycket senare eftersom de inte är en så stor del av spelet när man är liten.

Nog vet man ju att det kan skada huvudet, men det är en viktig del av fotbollen att kunna nicka

Känner till riskerna

De känner båda till att det kan vara farligt att nicka, men menar att det hör fotbollen till.

– Nog vet man ju att det kan skada huvudet, men det är en viktig del av fotbollen att kunna nicka, förklarar Antus.

Antus har klarat sig undan värre skador under sin fotbollskarriär, men medger att det nog kan värka i huvudet en stund efter en hård nick.

Peltonen har däremot fått en rejäl hjärnskakning under en match.

– Jag fick bollen i ansiktet, spräckte trumhinnorna och fick hjärnskakning.

Trots smällen försökte hon fortsätta matchen.

– Jag fortsatte nog att spela en stund med lite huvudvärk, men sedan gick det inte längre och då åkte jag till sjukhuset.