IF Minken sexa i finska cupens herrstafett – Ristomatti Hakola och Anne Kyllönen helgens dubbelvinnare i Vuokatti

IF Minkens herrar slog till med en sjätteplats när stafetter stod på schemat i finska cupen i Vuokatti. Vinnarna var överlägsna i både dam- och herrklassen; Anne Kyllönen (Kainuun Hiihtoseura) och Ristomatti Hakola (Jämin Jänne) tog sina andra segrar på lika många dagar när de förde sina respektive lag till stafettvinst.

IF Minken, som tappat Juuso Haarala till Pohti SkitTeam inför denna säsong, svarade för den starkaste FSS-insatsen i Vuokatti.

Kalle Parantainen var åttonde snabbast i öppningssträckan, Remi Lindholm växlade som nummer nio efter den andra sträckan och ankaret Johannes Vuorela gick till slut i mål som sjätte man, knappt två minuter efter täten.

IF Åsarnas förstalag blev elfte i tävlingen. Eric Storvall, Oscar Högnabba och August Högnabba bildade Åsarnas lag.

Segern i herrstafetten gick till Jämin Jänne. Antti Ojansivu förde laget upp i ledning under den andra sträckan och ankaret Ristomatti Hakala, som vann gårdagens sprint, förde laget i mål nästan 40 sekunder före tvåan Puijon Hiihtoseura.

– Det var ingen njutning. Förhållandena var svåra, vilket gjorde det tufft att skida, sade Hakola till Yle.

Puijon Hiihtoseura låg bara 19:e efter den första sträckan, men Iivo Niskanen lyfte upp laget till tätstriden under den andra sträckan. Niskanen avklarade 6 kilometer snabbast av alla i dagens stafett. Ankaret Perttu Hyvärinen hade ändå ingen chans att hota Ristomatti Hakola.

Kainuun Hiihtoseura i en klass för sig i damstafetten

Anne Kyllönen följde upp gårdagens sprintseger med att föra Kainuun Hiihtoseura till en överlägsen seger på damernas fristilsstafett på 3 x 4 kilometer.

Under den andra sträckan hade Kainuun Hiihtoseura, Vuokatti Ski Team och Vantaan Hiihtoseura ryckt ifrån de andra lagen. Kyllönen hade under den sista sträckan inga problem att säkra segern, med en marginal på nästan 50 sekunder.

Anita Korva och Anni Alakoski bildade det vinnande laget tillsammans med Kyllönen. Silvret gick till Vuokatti Ski Team med Katri Lylynperä, Aija Söyrinki och Vilma Nissinen i laget.

Resultat, finska cupen, stafetter:

Damer 3 x 4 kilometer:

1. Kainuun Hiihtoseura 1, 29.10,8

2. Vuokatti Ski Team Kainuu, +48,8

3. Vantaan Hiihtoseura, +50,7

Herrar 3 x 6 kilometer:

1. Jämin Jänne, 37.52,6

2. Puijon Hiihtoseura 1, +38,8

3. Ilmajoen Kisailijat 1, +49,2

...

6. IF Minken, +1.58,3

11. IF Åsarna 1, +2.57,5

38. IF Åsarna 2, +6.26,2