Luftkrisen i New Delhi förvärras: "Har nått outhärdliga nivåer"

New Delhi ligger insvept i vit, tjock och giftig smog och läget ser bara ut att förvärras

Luftföroreningen i Indiens huvudstad New Delhi har ytterligare förvärrats under veckoslutet. New Delhi med omnejd har omkring 20 miljoner invånare som den här veckan beordrades att hålla sig inomhus, på grund av tjock, giftig smog. Samtidigt delades fem miljoner ansiktsmasker ut åt barn och deras föräldrar.

På lördagen uppmättes årets hösta partikelnivåer i stadskärnan, som hör till den värsta riskzonen.

Man uppmätte 810 mikrogram luftföroreningar per kubikmeter, då Världshälsoorganisationens rekommendation är 25 mikrogram per kubikmeter.

Partikelnivåerna var alltså på lördagen 32 gånger högre än rekommendationen, då de ännu på fredagen låg nio gånger över rekommendationerna.

- Luftföroreningen har nått outhärdliga nivåer, skrev regionens chefsminister Arwind Kejriwal på söndagen på Twitter.

Fem miljoner ansiktsmasker har delats ut till invånarna i New Delhi

På fredagen då läget ännu var något bättre, utlyste myndigheterna officiellt nödläge. Chefsministern skrev då att "Delhi har förvandlats till en gaskammare på grund av bränder" i lantbruksdominerade delstater omkring.

Huvudstadens invånare klagar över irriterade röda ögon och halsont på grund av den tjocka, giftiga smogen som ligger tät över regionen.

Läget förvärrades på grund av lätt regn på lördagen. Synligheten var så dålig att man var tvungen att ställa in eller omdirigera alla flyg på söndagen.

Bränner mark efter skörden

Luftföroreningarna orsakas av en kombination av svedjebruk, trafikavgaser och industriutsläpp och läget förvärras alltid under vintermånaderna.

Smogen brukar vara som störst i november och december, främst för att bönder bränner av sina skördade fält.

Myndigheterna har bland annat utlyst byggstopp och begränsningar i trafiken för att förbättra läget Tjock dimma över byggnader i New Delhi, Indien Bild: European Pressphoto Agency EPA

Fler än två miljoner bönder i regionen bränner varje vinter 23 miljoner ton växtdelar på omkring 80 000 kvadratkilometer land.

Bränderna är så omfattande att de syns på den amerikanska rymdstyrelsen NASA:s satellitbilder. Röken från bränderna består av en farlig blandning av bland annat koldioxid, kvävedioxid och svaveldioxid.

Politiker beskyller varandra

I år är läget ännu värre än normalt och politikerna grälar om vem som är skyldig.

Delstatens myndigheter och centralregeringen i New Delhi anklagar både varandra och de närbelägna delstaterna Punjab och Haryana för den rådande krisen.

Indiens miljöminister Prakash Javakedar anklagar New Delhis chefsminister Arwind Kejriwal för att ha politiserat läget bara för att rikta uppmärksamheten bort från sig själv.

Skolor och ämbetsverk har stängts tills vidare och allt byggarbete stoppas för att minska dammnivåerna i luften, medan trafiken begränsas dramatiskt.

I fjol slog FN fast att 14 av 15 mest förorenade städerna i världen finns i Indien.



