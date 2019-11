Toppskola i italienska Pisa vill att fler begåvade elever kan studera vid högskolan - även om de saknar ekonomiska resurser för det

Partikelnivåerna 32 gånger högre än WHO rekommenderar.

Luftföroreningen i Indiens huvudstad New Delhi har ytterligare förvärrats under veckoslutet. New Delhi med omnejd har omkring 20 miljoner invånare som den här veckan beordrades att hålla sig inomhus, på grund av, tjock, giftig smog. Samtidigt delades fem miljoner ansiktsmasker ut åt barn och deras föräldrar.