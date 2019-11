De riktiga lönekungarna hittas utomlands – de finländska toppidrottarna som tjänar mest är inte skrivna i hemlandet

Bild: All Over Press

På måndagen blev skatteuppgifterna från år 2018 offentliga. Men vem är det egentligen som är den bäst betalde finländska idrottaren? Yle Sporten tog en närmare titt på hurudana löner de finländska sportstjärnorna har.

Ishockey

NHL-spelarna är lönekungar vad beträffar finländska ishockeyspelare. Lönerna i ishockeyligan är inte offentliga, men vissa klubbar publicerar dem ändå och dessutom har så kallade inside-reportrar en tendens att gräva fram exakt hur stora lönerna är.

Lönerna finns listade till exempel på sajten CapFriendly, som anses vara väldigt pålitlig.

Colorado Avalanches Mikko Rantanen blev inhemsk lönekung i sommar. Han tjänar 9 250 000 miljoner amerikanska dollar per säsong fram till våren 2025.

Här de tio bäst betalda finländarna i NHL:

Spelare Lag Årslön (amerikanska dollar) Mikko Rantanen COL 9 250 000 Sebastian Aho CAR 8 454 000 Tuukka Rask BOS 7 000 000 Patrik Laine WPG 6 750 000 Aleksander Barkov FLA 5 900 000 Esa Lindell DAL 5 800 000 Mikael Granlund NSH 5 750 000 Mikko Koivu MIN 5 500 000 Rasmus Ristolainen BUF 5 400 000 Teuvo Teräväinen CAR 5 400 000

Mängden skatt spelarna betalar beror på vilken delstat de bor i. Skattesatsen är lägst i Florida, Nevada och Tennessee, där spelare som tjänar fyra miljoner dollar enligt The Athletic (bakom betalmur) betalar 38,54 procent skatt.

Skatteprocenten i till exempel de kanadensiska provinserna för spelare med samma lön är minst 49 procent.

I KHL har också de bästa spelarna miljonlöner. Enligt den ryska sajten Sport Express hörde fyra finländare till de 50 bäst betalda ishockeyspelarna i ligan i februari.

Karri Rämö tjänade då bäst av alla finländare, med sin årslön på 85 miljoner rubel (ungefär 1,2 miljoner euro) i Avangard Omsk. Tvåa var Petri Kontiola med en årslön på ungefär 1,1 miljoner euro i Lokomotiv – en summa som Jokerit knappast matchar under den pågående säsongen.

Den bäst betalde spelaren i Jokerit år 2018 var Nicklas Jensen med inkomster på 642 780 euro.

Jarno Koskirantas lön i SKA S:t Petersburg var åtminstone i februari knappt en miljon euro per säsong och Juuso Hietanens i Dynamo Moskva ungefär den samme (70 respektive 75 miljoner rubel).

Basket

Lauri Markkanen kommer med allra högsta sannolikhet inom några år att bli finländsk lönekung i USA. Men ännu är han inte där.

Den här säsongen tjänar Markkanen 5 300 400 dollar, men redan nästa sommar kommer lönen att höjas till 6 731 508 dollar, rapporterar Forbes.

Markkanen kan också bli aktuell för en lukrativare förlängning innan det och NBA-spelare tjänar i allmänhet mer än kollegerna i NHL.

Lauri Markkanen och Petteri Koponen. Basket Bild: imago/Newspix/ All Over Press

Av spelarna i de europeiska ligorna lär Petteri Koponen vara den bäst betalda finländaren. Koponen spelar för Bayern München sedan sommaren 2018 – då han lämnade den spanska storklubben Barcelona som enligt uppgift inte ville betala finländaren en miljon euro per säsong för hans tjänster.

– Här tjänar jag kanske inte lika mycket, men inte hemskt mycket mindre heller. Jag kan fortfarande sätta skinka på smörgåsen, sade Koponen om lönen för Ilta-Sanomat i fjol.

Formel 1

Den finländska F1-duon hör också till dem som kasserar in flera miljoner per säsong. Men på basis av lönen kan inte heller de klassas som de bäst betalda idrottarna som tävlar under finsk flagg.

Enligt sajten Racing Elite är Valtteri Bottas årslön den här säsongen 7 500 000 euro i Mercedes, medan Alfa Romeo betalar 4 000 000 euro för Kimi Räikkönens tjänster.

Kimi Räikkönen hörde tidigare till de bäst betalda förarna i F1. Kimi Räikkönen ler. Bild: Moy / XPB Images

Räikkönen bor i Schweiz, medan Bottas är skriven i Monaco.

Kimi Räikkönens biografi som kom ut 2018 blev dessutom den mest sålda boken i Finland någonsin under det år som den getts ut. I december i fjol hade 170 000 exemplar av boken sålts bara i Finland.

Rally

Förarna i VM-rallyt hör också till dem som kasserar in miljonlöner. Enligt Kauppalehti, som tog reda på förarnas baslöner tidigare i höst, är det väntat nog Esapekka Lappi och Jari-Matti Latvala som är inhemska lönekungar i serien.

Enligt tidningen ska både Lappis och Latvalas löner den gångna säsongen ha varit mellan 1,5 och 2 miljoner euro. Teemu Suninens lön lär ligga på 200 000-300 000 euro.

Jari-Matti Latvala betalar inte skatt i Finland, även om myndigheterna vill att han skulle göra det. Jari-Matti Latvala. Bild: imago sport/AOP

Dessutom är placeringsbonusar en stor del av totallönen för rallyförare. Till exempel världsmästaren Ott Tänak fördubblade enligt Kauppalehti sin lön under säsongen tack vare sina framskjutna placeringar.

Lappi och Suninen är skrivna i Finland, vilket innebär att deras årslöner blir offentliga nästa höst. Latvala är däremot skriven i Monaco – något som orsakat problem för finländaren i år.

Ilta-Sanomat avslöjade tidigare i höst att skatteförvaltningen har varit i nacken på Latvala, eftersom rallyföraren enligt myndigheterna inte vistats tillräckligt mycket i Monaco under de senaste åren. Enligt tidningen handlar det om ett krav på ett ”miljonbelopp”.

– Jag vill inte kommentera det, men visst har det stört mig. Det har orsakat stress mer än något annat den här säsongen, medgav Latvala för Yle.

Fotboll

När det kommer till herrlandslagsstjärnorna i fotboll är det svårare att hitta tillförlitliga siffror. Lönerna i de europeiska ligorna är som på andra ställen också hemligstämplade – men ändå mer väl bevarade hemligheter än i många andra grenar.

Teemu Pukki är en med stor lön. Enligt flera källor var Pukkis veckolön (standardsättet att uppge lön framför allt i Storbritannien) i Championship kring 6 000 pund. Men efter att Pukki skrev på en förlängning med Norwich i sommar finns det färre uppgifter om lönen.

Enligt Ilta-Sanomat, som hänvisar till insatta källor, ska Pukkis lön vara mellan 20 000 och 30 000 brittiska pund per vecka. Det skulle innebära att Pukkis årslön ligger på max 1,7 miljoner euro.

Teemu Pukki fick en löneförhöjning tidigare i år. Teemu Pukki tackar Norwich-publiken. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Men lönekung lär han inte vara. Den titeln går sannolikt istället till Lukas Hradecky, som uppskattas ha en årslön på 4,5 miljoner euro i Bayer Leverkusen.

Enligt Yle Urheilus uppgifter var Eintracht Frankfurt redo att erbjuda Hradecky en lön på tre miljoner euro då parterna förhandlade under säsongen 2017/18. Enligt den tyska tidningen Frankfurter Rundschau ska Hradecky ha velat ha minst 4,5 miljoner euro – något som han ska ha fått av Leverkusen.

– Dessutom är det ingen hemlighet att han också får bonusar. I Leverkusen tjänar han som en krösus, skriver tidningen.

Enligt sajten Spielerbox ligger Joel Pohjanpalos lön i samma klubb på 900 000 euro per säsong. Samma sajt uppger att Fredrik Jensens årslön i Augsburg är 1,5 miljoner euro.

Enligt Gazzetta dello Sport är Jesse Joronens lön i Serie A-klubben Brescia i sin tur en halv miljon euro per säsong.

Roman Eremenkos lön ligger enligt sajten Riafan, som hänvisar till den nationella nyhetsbyråns uppgifter, på 900 000 euro i ryska Rostov.

Glöm inte sponsorpengarna – snart också aktuella för collegeidrottare

Lönerna berättar ändå inte allt. Precis som andra stjärnor har de finländska idrottarna också lukrativa sponsorkontrakt som ger dem ännu större inkomster.

Framför allt Kimi Räikkönen har tidigare mångdubblat sina årsinkomster tack vare värdefulla sponsoravtal.

Snart kan också idrottare som håller till i USA:s collegeserier få tjäna pengar.

Takorganisationen NCAA klubbade nämligen förra veckan igenom en regelförändring, som tillåter skolor att låta sina idrottare ”använda sitt namn och sin likhet” för att tjäna pengar också under collegekarriären.

Tidigare har det varit totalförbjudet för idrottare i NCAA att tjäna pengar vid sidan om idrottandet. Finländska idrottare som just nu håller hus i collegeserierna är till exempel basketspelaren Mikael Jantunen och ishockeyspelaren Ida Kuoppala.