Ett barn i Delhi andas in ett paket cigarretter per dag - 22 av världens 30 mest luftförorenade städer finns i Indien

Myndigheterna i Indiens huvudstad New Delhi har beslutat att begränsa antalet bilar på stadens gator för att få bukt med den akuta luftföroreningskrisen. Att luften är farligt smutsig i huvudstaden är ett faktum. Men problemet finns också i ett stort antal andra städer i Indien. 22 av de 30 mest förorenade städerna i världen finns i Indien.

Under de kommande två veckorna kommer Delhiborna att få köra sin bil bara varannan dag. Val av dag sker enligt registerplåtens sista nummer - jämnt eller udda.

New Delhi har omkring 20 miljoner invånare som har uppmanats att hålla sig inomhus på grund av den tjocka, giftiga smog som har lagt sig över staden. Flygen har försenats, skolor håller stängt och byggarbeten har avbrutits. Allmänt hälsonödläge har utlysts.

Partikelnivån i staden är 32 gånger högre än den nivå (25 mikrogram/kubikmeter) som Världshälsoorganisationen WHO

betraktar som lämplig.



Andningsskydd delas ut i skolor i New Delhi 1.11.2019 Andningsskydd delas ut i skolor i New Delhi 1.11.2019 Bild: EPA-EFE/STR

New Delhi är den huvudstad i världen som har världens mest förorenade luft, visar en rapport som Greenpeace och Air Visual sammanställde i våras utgående från uppgifter om luftkvaliteten 2018.

Att luften är farligt smutsig i Delhi är ett faktum. Men problemet finns också i många andra städer i Indien. Enligt rapporten ligger 22 av de 30 mest förorenade städerna i världen i Indien.

Allra sämst är läget i Gurugram sydväst om Delhi där många internationella bolag har sina högkvarter, bland annat Uber och Tripadvisor.

Rapporten visar att det utöver Gurugram fanns många andra städer där partikelnivån under mätningsåret i medeltal var högre än i New Delhi.

Ett barn som föds i Delhi andas in luft som motsvarar 20–25 cigarretter per dag.

- Det är helt klart att den stora skurken globalt sett är förbränningen av fossila bränslen - kol, olja och gas. Det här förvärras ytterligare då skogarna dessutom huggs ner, konstaterar Yeb Sano, chef för Greenpeace i sydöstra Asien i en intervju för CNN.

Luftföroreningarna är en kombination av svedjebruk, trafikavgaser och industriutsläpp.



Smogen är som värst i november och december, främst för att bönder bränner marken på sina skördade fält för att öka näringshalten i jorden.

Vintertid bränner också många fattiga människor skräp nattetid för att hålla sig varma.

Brist på vind innebär att utsläpp "fångas" i luften.