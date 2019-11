Gomes opererad efter otäcka skadan – gråtande Son får stöd från motståndarna: ”Deras lagkapten tröstade”

View this post on Instagram

You win, you draw, you lose but all that doesn’t matter when something like this happens. I wish I didn’t score, I wish we lost 0-5 and this didn’t happen. I know you will come back stronger bro and we will be there for you 💙🙏⁣ @aftgomes21 ⁣⁣ ⁣ Kazanırsın, kaybedersin ama böyle bir şey olunca hiçbir şeyin önemi yok. Keşke gol atmasaydım, keşke maçı 0-5 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı. Biliyorum daha güçlü döneceksin kardeşim ve bu yolda biz senin daima yanında olacağız 💙🙏 @aftgomes21