Som knattespelare vågade Anna Westerlund inte ens drömma om landslaget eller spel utomlands. När hon i fjol valdes till årets spelare i Finland tilldelades hon guldbollen som finns i säkert förvar i barndomshemmet i Pargas – men i övrigt är de kvinnliga fotbollsproffsens vardag allt annat än guldkantad.

“Welcome to my crib”, hälsar Anna Westerlund glatt då vi stiger in i hennes lägenhet i Mariehamn. Referensen till musikkanalen MTV:s dokumentärserie, som i tjugo år presenterat allehanda megastjärnors överdådiga lyxhem, sker med glimten i ögat.

Sedan hon flyttade från norska mästarlaget Lillestrøm utanför Oslo till Åland United i början av året har Westerlund bott i en lägenhet inte större än ett hotellrum.

Vill man, som den mångåriga landslagsprofilen gör då Sportliv är på besök, kan man dela upp det enda rummet i vardagsrum, hemmabio, sovrum och kök. Men hon gillar läget. De rymliga hemmens tid kommer senare. Efter fotbollskarriären.

Före det ska hon spela i EM 2021.

– Jag har inte sagt det ut tidigare, men EM 2021 kommer att bli mitt sista mästerskap. Just nu är det det enda jag tänker på, att vi ska ta oss dit.

Se Sportlivs minidokumentär om damlandslagets försvarsklippa Anna Westerlund i klippet nedan:



Med sina 122 landskamper är Anna Westerlund damlandslagets mest rutinerade spelare.

Inför den tredje matchen i det pågående EM-kvalet, som spelas mot Cypern den 7 november, är det i övrigt bara Tuija Hyyrynen i den nuvarande truppen som spelat över hundra landskamper. Linda Sällström kan komma upp i hundra mot Cypern.

– När jag började spela knattefotboll med min syster och med pappa som tränare, tänkte jag inte att jag en dag skulle spela i damlandslaget. Jag tror inte att jag ens visste att det fanns en chans att lilla jag från Pargas skulle kunna bli så bra.

Men det blev hon. Och då hon, som hon säger, fick fötterna ut från Finland, förstod hon att även en karriär som fotbollsproffs kunde vara möjlig.

Tränaren Marko Saloranta visade vägen

Anna Westerlund var 20 år gammal då hon år 2010 flyttade från finska mästarlaget FC Honka till svenska Umeå IK, som åren 2002–2008 spelat i Champions League-finalen (då under namnet UEFA Women’s Cup) fem gånger och vunnit två.

Att det blev så tackar hon sin mångåriga tränare Marko Saloranta för.

– Jag var väl 14–15 år gammal då Marko Saloranta, som då var tränare för SC Raisio i damligan, ville tala med mig och mina föräldrar om ett klubbyte. Jag förstod kanske inte då hur fint det var av honom att involvera mina föräldrar i diskussionen.

Det gav önskat resultat. Under ett par säsonger skjutsade föräldrarna dottern från hemmet i Pargas till varje träning i Reso, ungefär 35 kilometer bort. Och det var bara början.

Då Saloranta sedan flyttade till Esboföreningen FC Honka dröjde det inte länge innan även Westerlund tog steget. Det innebar att träningspassen med resorna till och från inkluderade tog 6-7 timmar.

Anna Westerlund under sin sista säsong i Honka 2009. YLE Bild: YLE

Dagarna inleddes med en bussresa från Pargas till skolan i Åbo. Efter skolan tog Anna tåget från Kuppis till Esbo centrum, där Saloranta plockade upp henne med bil till träningen i Hagalund. Efter träningen fick hon skjuts tillbaka till stationen och då tåget ankom Kuppis på kvällen, var föräldrarna där och mötte med bil för hemresan till Pargas.

Och så samma procedur följande dag.

– Jag visste ju inget annat då, så det var bara att tacka och ta emot. Och det blev några betydelsefulla år. Det gick bra för laget och Saloranta hjälpte mig väldigt mycket. Han visade vägen och lärde mig vad fotboll är.

Telefonsamtalet som avgjorde karriärvalet

Det blev tre FM-guld och ett -silver i Honka åren 2006–2009 och efter att ha fått chansen att vara med i hemma-EM 2009 kom sedan samtalet som skulle göra Westerlund till fotbollsproffs.

– Jag hade redan varit på try-out till en Stockholmsförening då samtalet från Umeå IK kom. Jag lockades egentligen inte av att flytta till en storstad och då jag visste att man i Umeå tar väldigt väl hand om sina utländska spelare, valde jag att flytta dit.

Även om Umeås glansdagar i det skedet redan var förbi är Westerlund mer än nöjd med tiden där.

– Det var där jag fick mitt lyft och det var där jag insåg att jag kan leva på att göra det jag mest tycker om att göra.

– Då jag kom till Umeå var jag innermittfältare, men under mitt andra år där flyttade både klubb- och landslagstränaren mig till mittback. Jag tror inte jag skulle vara där jag är i dag om jag fortfarande var innermitt.

Lärde sig vinnarmentalitet i Norge

Efter två säsonger i Umeå hörde Westerlund till de spelare vars kontrakt inte förnyades trots att hon spelat alla matcher och varit en tillgång för laget. Då följde två år uppe i Piteå och efter det kom flytten till norska Lillestrøm SK som skulle bli hennes hem i fem år.

– Fem år är en väldigt lång tid i ett fotbollsliv, och under den tiden lärde jag mig mycket om framför allt vinnarmentalitet av tränaren Hege Riise.

Som spelare har Riise vunnit både OS- och VM-guld för Norge.

Med Lillestrøm vann Westerlund fem norska mästerskap i följd 2014–2018. Men under de två sista säsongerna förändrades vardagen i Norge.

– Mannen som investerat i laget i flera år bestämde sig för att dra ner på pengarna. För att inte vara tvungen att kolla kontot varje dag fick jag börja jobba på en sportaffär på sidan om, berättar Westerlund.