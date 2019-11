Nytt domstolsbeslut: Trumps bokföringsbolag måste ge presidentens skatteuppgifter till åklagaren

I USA har en domstol slagit fast att president Donald Trumps skatteuppgifter måste lämnas över till distrikståklagaren i New York, skriver tidningen The New York Times..

Beslutet gäller Trumps skattedeklarationer för de senaste åtta åren.

En domarpanel bestående av tre domare fattade beslutet om Trumps skatteuppgifter i dag på måndag. Beslutet är ett bakslag för Trump, som ihärdigt försökt dölja sina ekonomiska angelägenheter.

Domarna konstaterade att det är Trumps bokföringsbolag, inte Trump själv, som ska ge över informationen till åklagaren. Därmed har presidentens immunitet ingen betydelse.

– Appellen förutsätter inte att vi ska överväga ifall åtal kan riktas mot presidenten eller ifall vi enligt lagen kan kräva att presidenten överlåter dokument i en brottsrättslig process, konstaterade appellationsdomstolen bestående av tre domare, enligt The New York Times.

Trump överklagar beslutet – igen

Trumps advokat Jay Sekulow sade enligt NBC att presidenten överklagar domstolsbeslutet till Högsta domstolen.

I början av oktober fattade den federala domaren Victor Marrero samma beslut och Trump har också överklagat det beslutet till Högsta domstolen.

Tvisten om Trumps skatteuppgifter inleddes i augusti då distriktsåklagaren bad om att få uppgifterna av det konsultföretag som sköter Trumps bokföring.

Trump har inte hållit sitt löfte

Fallet har sin bakgrund i att distriktsåklagare Cyrus Vance Jr. håller på med en utredning kring koncernen Trump Organization.

Koncernen misstänks vara inblandad i ett fall där två kvinnor mutades att hålla tyst om sina förhållanden med presidenten.

Under presidentvalskampanjen 2016 lovade Trump att han skulle offentliggöra sina skatteuppgifter, men han har inte hållit sitt löfte.

Nästan hälften av amerikanerna tror att Trump är skyldig

49 procent av amerikanerna anser att president Trump gjort sig skyldig till tjänstebrott och att han inte borde sitta kvar som landets president. Det framkommer i en opinionsundersökning som NBC och The Wall Street Journal gjort.

Analytiker bedömer att även om parlamentet skulle se det som att Trump gjort sig skyldig till ett tjänstebrott, skulle senaten, där Republikanerna har majoritet, fria honom.

Källor: The New York Times, Reuters, NBC, STT



Artikeln kompletterades 4.11.2019 klockan 20.42 med uppgifter om NBC:s och The Wall Street Journals opinionsundersökning.