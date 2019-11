Burkhart Veigel hjälpte flera hundra östtyskar att fly DDR: "Att kunna ge människor friheten var något enastående"

Lördagen den 9 november 2019 har det gått 30 år sedan Berlinmurens fall. Under de år muren stod var det trots allt en stor mängd östtyskar som lyckades fly från DDR till väst - ofta med hjälp av frivilliga flykthjälpare från väst.

Två gånger försökte den östtyska säkerhetstjänsten Stasi kidnappa honom.

Båda gångerna, en gång i Berlin och en gång i Wien, lyckades Burkhart Veigel ändå komma undan sina förföljare.

Att Veigel var ett begärligt byte för Stasi hängde ihop med hans verksamhet som så kallad flykthjälpare.

Under täcknamnet ”Schwarzer”, som kom från hans mörka hårfärg, var Veigel med om att hjälpa omkring 650 östtyskar över gränsen till väst.

Trots att DDR-ledaren Walter Ulbricht under sommaren 1961 hade intygat att ingen mur kommer att byggas så skedde just det här ändå den 13 augusti.

Genast därefter kom också flykthjälpen i gång.

– Jag tvekade inte en sekund, när jag fick frågan om jag var intresserad av att hjälpa till. Min ilska över regimen i DDR var så otroligt stor. Jag kunde inte begripa att man reser en mur och spärrar in människor. Hela staten DDR var en skam för mänskligheten, säger Veigel.