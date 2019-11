Den hyllade Hissapodden vill göra Finlands historia mer mänsklig

Ännu en historiepodd, tänker du medan du laddar ner det senaste avsnittet. Men snabbt inser du att Finlands historia kan vara intressant, och att det finns så mycket du inte visste. Säg hej till Hissapodden!

Hissapodden. Ett praktiskt, lättfattat namn, det har det nyaste stjärnskottet på den finlandssvenska poddhimlen. Som namnet antyder är det historia som är ämnet, ett ämne som inte är nytt för poddgenren.

Svenska Yle har dragit sitt strå till denna genres stack redan länge, men i mest i form av personporträtt à la Carl von Haartman eller krimpoddar, som den om den misstänkta seriemördaren Karl i österbottniska Pirilö.

Också andra finlandssvenska försök har gjorts, t.ex. Vbl Historia, och historiepoddar i Sverige och USA är massivt populära – tänk bara P3 Historia, eller amerikanska Revolutions och Dan Carlin’s Hardcore History.

Men då Hufvudstadsbladet nu tagit teamet bakom Hissapodden under sina vingar synas finländsk historia första gången på allvar. Men finns det efterfrågan, kan man fråga sig? Svaret har hittills varit ett rungande ja, enligt värdarna Veronica Aspelin och Anna Öhman.

Feedbacken har varit hemskt positiv, inte bara från kompisar utan från flera håll, konstaterar Aspelin.

- En av mina bästa vänner som alltid hatat historia, en av våra stötestenar, sa att nu har hon faktiskt lyssnat till slut. Det såg jag som en seger, berättar Öhman.

Freja Lindeman, Anna Öhman, Veronica Aspelin och Tobias Jansson gör Hissapodden. Bild: Oscar Öhman

Men varför en Hissapodd? För att den saknades, menar producent Freja Lindeman.

- Jag insåg att utbudet av Finlands historia var skralt, så jag tänkte att det är dags att göra något som inte finns och som jag själv skulle lyssna på.

Lindeman tog kontakt med två av sina vänner som studerat historia, Veronica Aspelin och Anna Öhman, och snabbt inleddes arbetet med att skapa det som nu är Hissapodden.

- Veronica och Anna kartlade väldigt snabbt elva rubriker, och vi har hållit oss ganska långt till dem.

Alla gillar en bra historia

Det är ett digert arbete, som trion och poddens tekniska maestro Tobias Jansson gör på sin fritid. Men för Öhman och Aspelin, utbildade historiker, är det värt det för att få jobba med sin egen bransch och sprida historierna till en publik.

- Det är så kul att kunna utnyttja sina kontakter och föra fram mindre kända berättelser som man vet att någon har gjort en gradu på, säger Aspelin.

Jag tror det finns ett allmänt intresse för historia, och att då man berättar det bra så intresserar det också folk

Podden utnyttjar till fullo sina band till en yngre generation historiker, dels för att inte samma röster som alltid ska höras i historierelaterade frågor i Svenskfinland, men också för att kunna erbjuda något nytt och fräscht.

Öhman och Aspelin säger att lyssnarkårens kollektiva intresse för historiepoddar grundar sig på att historia som ämne och genre i sin renaste form är berättande, mer än förklarande.

- Jag tror det finns ett allmänt intresse för historia, och att då man berättar det bra så intresserar det också folk. Historia som vetenskap är inte bara att man ska analysera historien med olika teorier och sånt, utan också en vetenskap som kräver berättande, säger Anna Öhman.

- Vi vet alla att då man haft en bra historielärare så är man intresserad, och sen om man fick en sämre var det inte roligt längre blev det helt upp till ens eget intresse.

Finlands historia stämplas ibland onekligen som ett sömnpiller, med undantag för tabubelagda ämnen som inbördeskriget, och filmkompatibla hjältehistorier som Andra världskriget. Men Hissapodden ska råda bot på det.

Öhmans radarpar Veronica Aspelin tror att historia intresserar också för att det finns ett sug efter att jämföra med sin egen situation.

- Historia är mänskligt, och jag tror starkt på att vi ser på vår egen situation och är intresserade av att jämföra det med hur levde en kvinna som jag på till exempel medeltiden, säger Aspelin, innan hon snabbt påpekar att det inte var hejsan att vara kvinna på medeltiden.

Att just historia som ämne är så populärt i podcastvärlden kan också bero på tillgången. Enligt Mike Duncan, som ligger bakom prisbelönta poddarna History of Rome och Revolutions, är det för att det är lättare att lyssna på en podcast än att läsa en bok som historiepoddar har sina fans. Det är också ett ämne som passar alla medieformer.

“Svenskfinlands i särklass bästa poddexport”

I första avsnittet är fokus på prostitutionen i storfurstendömets huvudstad Helsingfors vid sekelskiftet, och de andra avsnitten under den inledande höstsäsongen handlar bland annat om fånglägret i Dragsvik under inbördeskriget, om judiska flyktingar under andra världskriget och Raseborgs slott.

Faktum är att det bara kommer fem avsnitt av Hissapodden den här hösten, och det tredje kom i dag. Teamet hoppas förstås på en fortsättning men den är inte bekräftad. Innehållsmässigt är hela den potentiella vårsäsongen redan planerad.

Och med tanke på den positiva feedbacken – finlandssvenska podcastportalen Poddtoppen prisade Hissapodden som “Svenskfinlands i särklass bästa poddexport” – verkar det finnas en efterfrågan för en fortsättning.

Hissapodden ges ut av Hufvudstadsbladet och du hittar ett nytt avsnitt varannan torsdag på Spotify eller Soundcloud, med en tillhörande artikel i Hufvudstadsbladet.