Noriaki Kasai flyger fortfarande – inleder sin 31:a världscupsäsong

Största delen av världens bästa backhoppare var inte ens födda när Noriaki Kasai deltog i sin första världscuptävling i Sapporo i december 1988. Den 47-årige Kasai är med i Japans lag i säsongens inledande världscuptävlingar.

Noriaki Kasais namn torde få klockorna att ringa för de gamla backhoppsfansen som noga följde med grenen när Finland ännu hörde till världseliten.