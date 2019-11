George Michael och Bruce Springsteen inspirerade till filmerna Last Christmas och Blinded by the light - bli “whamed” eller knockad av the Boss

Är det här den nya trenden? Åka snålskjuts på kända artister och deras låtar och med hjälp av dem förmedla de känslor som filmens manus inte lyckas få fram.

Vi har inom det senaste året haft filmer som Bohemian Rhapsody, Rocketman och Yesterday. Och nu kommer Last Christmas och Blinded by the light.

Whams klassiska jullåt och Bruce Springsteens tidiga produktion är inspirationen för två av veckans filmpremiärer.

Tom (Henry Golding) och Kate (Emilia Clarke) i en julbutik fullproppad med de mest egendomliga julprydnader. Tom (Henry Golding) och Kate (Emilia Clarke) står mittemot varandra i en julbutik som är fullproppad med julpynt. Bild: � 2019 Universal Studios

Last Christmas är en romantisk komedi som tolkar låten med samma namn på ett lite nytt sätt, medan Blinded by the light visar på sprängkraften i Springsteens musik.

Last Christmas och Blinded by the light Låten Last Christmas kom 1984 och har blivit en modern julklassiker.

Låten är skriven och producerad av George Michael då han ännu var medlem i duon Wham. Blinded by the light skrev Bruce Springsteen för sitt debutalbum Greetings from Asbury Park N.J., 1973.

Filmerna Last Christmas och Blinded by the light är inga musikaler i stil med Mamma Mia!. Istället används musiken av George Michael och Springsteen som en kommentar till händelserna i filmen.

Men intressant nog har huvudpersonen i båda filmerna invandrarbakgrund. Vilket betyder att de kämpar med föräldrar som antingen fastnat i det förgångna eller inte kan acceptera att världen de nu lever i är annorlunda.

Båda filmerna tar också till musiken för att sätta känslorna i svall, då manuset inte alltid lyckas förmedla känslor lika bra.

Last Christmas - romantisk komedi med jultema

Huvudpersonen Kate (Emilia Clarke) är trött, arg och frustrerad.

Hon gör misslyckade auditions för musikaler, hon har ingen egen bostad och hon är otroligt trött på att jobba som assistent i en specialbutik för juldekorationer.

Lägg sen ännu till en dominerande mamma, som inte kan glömma kriget i Jugoslavien, därifrån familjen flydde på 1990-talet.

Kates liv är minst sagt rörigt och det hela blir inte lättare av att hon dricker för mycket, sover för lite och äter ohälsosamt.

Men det blir snabbt också klart att Kate innerst inne är ledsen och framför allt rädd.

Hon har varit allvarligt sjuk men fått en ny chans. Så borde hon inte vara glad och tacksam?

Så en dag träffar hon den snygga med lite mystiska Tom (Henry Golding). Han är charmig, glad och genuint rolig, dessutom tycks han bry sig om Kate.

Tittar de på stjärnhimlen? Nej, det är nåt helt annat som Tom (Henry Golding) och Kate (Emilia Clarke) har hittat. Tom (Henry Golding) och Kate (Emilia Clarke) står på gatan och spanar upp mot himlen och försöker få syn på en fågel. Bild: © 2019 Universal Studios

Och Kate vet inte riktigt vad hon ska tro.

Är det här inte lite för bra för att vara sant!

Mer kan jag inte avslöja av handlingen eftersom filmen bygger på en överraskande vändpunkt.

Last Christmas försöker vara en ny Love Actually. Kate (Emilia Clarke) och Tom (Henry Golding) sitter i en vintrig park med julbelysning och håller varann i händerna och ser varann i ögonen. Bild: © 2019 Universal Studios

Bäddat för succé?

Last Christmas är inspirerad av en av George Michaels mest kända låtar och strör sedan med jämna mellanrum in andra låtar av Michael som en kommentar till händelserna i filmen.

De hänger lite löst i handlingen men de förstärker känslorna filmen vill förmedla.

Emma Thompson har skrivit manus, producerat och spelar en av rollerna i filmen. Hon hann presentera idéen till filmen för George Michael innan han dog juldagen 2016.

Kate (Emilia Clarke) med mamman Petra (Emma Thompson) som i filmen talar med en mycket kraftig engelsk brytning. Kate (Emilia Clarke) och hennes mamma Petra (Emma Thompson) sitter vid läkarens mottagningsbord och ser bekymrade ut. Bild: © 2019 Universal Studios

Regissör är Paul Feig (Bridesmaids) och i rollerna Emilia Clarke (Game of Thrones), Henry Golding och Michelle Yeoh (Crazy Rich Asians).

Last Christmas är ändå ingen ny Love Actually.

Den försöker helt enkelt för mycket och kommer överlastad med julklichéer om vänskap och gemenskap, värme och kärlek, allt inslaget i ett vackert paket med många julljus och vackra människor.

Här finns också en del fladdriga sidospår, där bland annat Brexit kommer in på ett hörn, och en del styvhet i berättandet.

Men på slutet lyckas den bli överraskande gripande. Och får en att lyssna på låten Last Christmas på ett nytt sätt.

Blinded by the light - klassisk uppväxthistoria

Javed (Viveik Kalra) är en ung pakistansk kille i en liten småstad i 1980-talets England.

Javed drömmer om att bli författare men får kämpa med ensamhet, rasism, arbetslöshet och en konservativ och dominerande pappa Malik (Kulvinder Ghir).

Nä, pappa Malik (Kulvinder Ghir) är först inte alls glad då sonen lyssnar på The Boss och vill skriva lyrik. Pappa Malik (Kulvinder Ghir) omgiven av sin hustru (Meera Ganatra) och dotter (Tara Divina), de står i en sal full människor. Bild: NICK WALL PHOTOGRAPHY

Men så en dag lånar en av hans kompisar två c-kassetter med musik av Bruce Springsteen och livet vänder.

Javed upptäcker att The Boss från sjunger exakt om det Javed känner och upplever. Och Springsteens musik får Javed att tro på sig själv.

Blinded by the light är på många plan en klassisk uppväxtskildring och regissören Gurinder Chadha (Bend it like Beckham) försöker dessutom få det hela att bli en feelgood-film.

Men Blinded by the light är betydligt mer allvarlig och till och med sorglig, och det är ett stort plus. Trots en viss styvhet i berättandet och en ganska så förutsägbar handling finns här också en entusiasm som smittar.

Javed och hans flickvän Eliza (Nell Williams). Javed (Viveik Kalra) bär Eliza (Nell Williams) i sin famn och de ser båda glada och förälskade ut. Bild: NICK WALL PHOTOGRAPHY

Filmen är baserad på verkliga personer och bygger på den brittiska journalisten Sarfraz Manzoors roman Greeting from Bury Park.

Det bästa med Blinded by the light är kanske skildringen av hur musiken kan drabba en och ha omvälvande effekter.

Båda filmerna ger också en ny synvinkel till låtarna. Bra musik är universell och talar till människor, trots kulturella skillnader.