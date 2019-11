Borgås satsning på gratis motion har förändrat Riikka Laines liv: ”Förut var jag ensam hemma, nu bokar jag kalendern full”

För bara tre år sedan gjorde Riikka Laine ingenting. Hon var deprimerad och varken jobbade eller rörde på sig. Då hon sedan fick vattenlöpa, gå på gym och yoga gratis började hon må bättre.

Riikka Laines lägenhet är inredd med färggranna egengjorda tavlor. Tavlorna ger henne inspiration och energi.

- Förut låg jag bara på soffan. Jag orkade bara med det nödvändiga som att laga mat, duscha och städa.

Både läkare, familj och vänner sa att Laine skulle röra på sig, men det fungerade inte. Hon var för deprimerad och orkade inte.

- Två timmar, två dagar i veckan jobbade jag på församlingen, men för det mesta låg jag bara hemma i sängen.

Beslutet om att verkligen ta tag i saken och börja motionera måste ändå komma från en själv, säger Laine.

- Men då många upprepar det tillräckligt många gånger och man märker att man inte mår bra, så måste man ta tag i det.

Då Laine fyllde femtio år började hon få krämpor lite här och där och insåg hon att hon måste börja sköta om sig själv.

- Jag tänkte att om jag inte börjar sköta om mig själv, röra på mig och äta smartare så kommer jag inte att fira mitt 60-års kalas.

Att Riikka Laine inte hade ett arbete komplicerade saken. Hon hade inga pengar att spendera på motion.

Till sist var det en vän som tipsade Laine om motions- och kulturpasset som Borgå stad delar ut och då blev det ändring på rutinerna.

Passet är gratis och delas ut till personer som är utanför arbetslivet.

- Motionspasset ändrade mitt liv. Jag tänkte att nu då jag har passet så måste jag använda det.

Riikka Laine började gå på museer och testa olika motionsformer. Med motionspasset fick hon ett tio gångers kort till simhallen. Hon deltog också i yoga på en dansskola.

Laine är bipolär vilket innebär att hon ibland kan vara deprimerad och ibland manisk. Då hon är deprimerad saknar hon energi och då hon är manisk är hon upprymd och energisk.

Nu då hon motionerar märker hon att hon ofta mår riktigt bra.

För några år sedan märkte Borgå att vuxna som är utanför arbetslivet också blir utanför hobbyverksamheten. Det var så motions- och kulturpasset fick sin början.

Först var motionspasset bara ett försök men nu då det har visat sig fungera och ge konkreta resultat så har det blivit bestående.

- Det är betydligt billigare för Borgå att dela ut motionspass är vad det kostar att vårda personer, berättar Sara Tallsten som är välfärdskoordinator.

Motionspassen kostar 42 000 euro i året för Borgå.

- Det är en väldigt liten summa jämfört med vad passen får till stånd, säger Tallsten.

Att inte behöva betala för att motionera var det som behövdes för att Riikka Laine skulle komma igång.

Det var ändå inte genast som kärleken till träningen infann sig. Det tog tid innan det där välbehaget efter motionspassen, som alla pratar om, kom. Men nu njuter Laine av att vattenlöpa, gå på gym, yoga och promenera.

- Det att jag mår bättre motiverar mig. Och det gäller att kämpa!