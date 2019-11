Dokumentärserie: Aktivisterna som varit villiga att offra allt för samhället träder fram

Att klä ut sig i djurkostym eller hoppa upp och ner i batikkjol i takt till en tamburin räddar inte valarna, urskogen eller vårt privatliv. Det hävdar den hårda skolans aktivister.

De tar till hårda tag som sabotage och stinkbomber. Men priset kan vara mycket högt.

I den femdelade serien Aktivisten möter vi aktivister som vill rädda världen och valt hårdhandskarna framför silkesvantarna.

Peter Sunde Kolmisoppi grundade 2003 sökmotorn Pirate Bay där man kan ladda ner till exempel musik, filmer och programvara olagligt. Filmproducenter och skivbolag blev inte glada.

Den självutnämnde yttrandefrihetskämpen fick åtta månaders fängelse i Pirate Bay-rättegången i Sverige 2010.

I fängelset hade han tid att tänka och det slog honom att han känner många andra intressanta aktivister som det kunde vara intressant att låta komma till tals. Nu axlar han rollen som programvärd på tv.

Vi träffar honom en måndag morgon i Helsingfors för att snacka aktivism och knäppa några foton.

- Jag har försökt göra serien mer som samtal än intervjuer så jag har inte haft färdiga frågor. För jag är ju ingen journalist, säger han dagen innan den officiella pressvisningen i Helsingfors.

- Jag har kämpat med samma etiska frågor som människorna jag möter, inte minst under min tid i fängelse efter The Pirate Bay-domen. Jag är en av dem, säger Sunde Kolmisoppi.

Bild: Chris Messina, Parad, All Over Press. Grafik: Lasse Grönroos.

Miljökämpen Paul Watson fnyser åt sjungande hippies och tyr sig till direkta aktioner för att skydda bland annat valarna. Kollage med miljöaktivisten Paul Watson samt en blodig död val som hissas upp i ett skepp. Bild: Chris Messina, Parad, All Over Press. Grafik: Lasse Grönroos.

I Hambach-skogen i västra Tyskland bygger arga anarkister trädkojor högt uppe i trädtopparna.

De är unga och anonyma. De tre talesmännen i programmet kallar sig "Sky", "Hole" och "Momo". De har åtminstone ett konkret mål: att rädda skogen.

- I dagens samhälle hjälper det inte så jättemycket vem du röstar på i ditt lilla hemland utan det handlar mer om att man måste aktivera sig mer och bli mer delaktig. Vill du skydda regnskogen från att skövlas så hjälper det inte att du röstar på de gröna i din hemkommun. Därför tar folk till aktivism, säger han.

Peter Sunde Kolmisoppi reser i första avsnittet till Moskva där "visselblåsaren" Edward Snowden levt i exil sedan 2013 efter att han slagit larm om USA:s skumraskaffärer.

Snowden är själv en gammal Pirate Bay-användare. Herrarna är på samma våglängd och delar på uppfattningen om hur det är fatt med yttrandefriheten idag.

När Sunde Kolmisoppi och Snowden möts blir det stora ord som "internet är dött" och smällande med världsförbättrande hängslar.

Vad de egentligen menar kan te sig kryptiskt för oss som inte gör fist bumps i rättssalen med nätkrigare som Snowden och Kolmisoppi.

Sunde Kolmisoppi är bekymrad och ganska pessimistisk.

- Vi har byggt en otroligt sårbar och centraliserad samhällsstruktur. Vad Mark Zuckerberg tycker i USA har mycket större inflytande över oss i Europa än vad våra statsministrar tycker, säger han.

Snowden hade tillgång till dokument med känslig information om bland annat topphemlig amerikansk avlyssning av mobiler, tjuvläsning av e-post och hackningsattacker. Snowden ansåg att någon måste slå larm om saken eftersom USA inte har rent mjöl i påsen. Han överlämnade dokumenten till tidningarna The Guardian och The Washington Post.

Bild: Jan Inberg, Parad. All Over Press. Grafik: Lasse Grönroos.

Edward Snowden läckte hemligstämplade dokument. Kollage med Edward Snowden samt demonstranter som stöder honom. Bild: Jan Inberg, Parad. All Over Press. Grafik: Lasse Grönroos.

Liksom Edward Snowden var den svenska konstnären Lars Vilks tvungen att lämna sitt gamla liv bakom sig. Orsaken var att han hade tecknat en satirbild som föreställer profeten Muhammed.

- Väldigt många jag känner har jättesvårt för Lars Vilks. De tycker han är en jätteobehaglig och äcklig typ. Människor som älskar yttrandefrihet kan tycka att Vilks inte ska ha yttrandefrihet, berättar Sunde Kolmisoppi.

Efter att ha sett programmet kan tittarna få en ganska splittrad känsla men det är just det som är poängen: att inte ge en svartvit bild utan visa nyanserna, förklarar han.

Den brittiska demonstranten May McKeith representerar den moderna deportationsmotståndaren. Liksom Finland avvisar också Storbritannien asylsökande som vägrats uppehållstillstånd.

Det betyder att människor med våld sätts ombord på flygplan som för dem tillbaka till landet de kommit från. Där de i värsta fall riskerar att bli hemlösa. Eller dödade.

May McKeith nöjde sig inte med att dansa på gatan och rita plakat.