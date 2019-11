Norrena & Frantz: Berätta om kärleken som inte blev av!

Era vägar korsades en gång för länge sedan. Det fanns någonting där, du hann börja undra om det här var den rätta.

Men så hände någonting och allt rann ut i sanden.

Du tog flyget hem från den grekiska semesterön, den bildsköna bartendern blev kvar.

Du flyttade till en annan stad och med tiden slutade ni brevväxla, Mona och du.

Ditt hjärta gjorde en frivolt varje gång du såg en viss arbetskamrat, men ni var båda upptagna och ville inte utmana ödet. Sedan bytte du jobb.

Men du har inte glömt.



Det händer att du tänker du personen och undrar hur livet blivit om det trots allt blivit ni två.

I amerikanska filmer brukar man använda formuleringen "the one that got away". Ett möte eller en relation som kunde ha utvecklats till kärlek, men så blev det inte så.

Relationspoddens Eva Frantz och Hannah Norrena. Eva Frantz och Hannah Norrena Bild: Ilmari Fabritius

Finns det en sådan person i ditt förflutna? Relationspodden Norrena & Frantz vill veta allt!

Hur träffades ni, vilka var omständigheterna kring det hela?

Brukar du tänka på personen?

Har du funderat på att ta kontakt för att se om det trots allt kunde bli något? Kanske du redan har gjort det? Hur gick det då?

Du är helt anonym när du kontaktar Relationspodden, men ditt svar kan komma att läsas upp i podden eller publiceras i redigerad form här på webbsidan.