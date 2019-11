Arg Ronaldo utbytt för andra matchen i rad – uppges ha lämnat stadion före matchens slut: "Naturligt att man blir irriterad"

För andra gången på en vecka blev Juventus superstjärna Cristiano Ronaldo utbytt. I gårdagens match plockade tränaren Maurizio Sarri ut Ronaldo rekordtidigt och portugisen orkade enligt uppgift inte ens vara kvar vid arenan till matchens slut. Ersättaren Paulo Dybala avgjorde sedan matchen mot AC Milan.

Endast 55 minuter var spelade då Cristiano Ronaldo blev utbytt i gårdagens Serie A-match mot Milan. Ronaldo har inte blivit utbytt så tidigt under sin Juventus-karriär.

Det var andra gången inom en vecka som portugisen blev bortplockad från planen. I förra onsdagens Champions League-möte med Lokomotiv Moskva byttes Ronaldo ut efter drygt 80 spelade minuter.

En tillsynes frustrerad Ronaldo gick direkt till spelartunneln efter att ha blivit utbytt i gårdagens match. Enligt Sky Sport Italia ska 34-åringen dessutom ha avlägsnat sig från stadion innan matchen ens var slut.

Något som tränaren Sarri inte hade koll på.

– Om det är sant att han lämnade stadion tidigare är det ett problem som ska lösas tillsammans med lagkamraterna, sade Sarri enligt AFP.

– Jag har inga problem med Cristiano, han borde tackas för att ha gjort sig tillgänglig trots att han inte är i bästa skick, menade tränaren, som hänvisade till de knäproblem som Ronaldo haft under den senaste månaden.