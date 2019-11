Poststrejken har inletts - så här påverkar den dig

Brev och paket blir försenade, men posten går ändå i viss utsträckning.

Att säga att något “kommer som ett brev på posten” handlar om att något kommer säkert och oundvikligt. Men de närmaste dagarna, veckorna, i värsta fall till och med månaderna, är postgången allt annat än säker och oundviklig.

Om posten hanterar en vara eller en försändelse, så ska du inte utgå från att det kommer fram i tid den närmaste framtiden.

Det gäller alltså brev, tidskrifter, reklam och paket.

Allt från myndighetsbrev och fakturor till vykort från resan och varför inte ett brev från en brevvän, de blir försenade. Dröjsmålen förväntas bli flera dagar, eller till och med flera veckor långa.

Fördröjningarna är inte riktigt lika långa för paket, men även för dem handlar det om några dagars förseningar.

Det finns ett par undantag som inte ska beröras av strejken.