Liturgi med Helsingfors ortodoxa församling, Andrum och andakter i Yle Vega

Söndagens radiogudstjänst i Yle Vega är liturgi med Helsingfors ortodoxa församling. Liturgin förrättas av Heikki Huttunen.

Andakter och Andrum i veckan

Måndag 11.11

Andrum kl 06.54 och 09.10

Rolf Steffansson, Sibbo

Musik: Good news sjunger Låt vår kyrka bli ett träd

Aftonandakt kl 19.15

Erik Vikström, Borgå

Musik: Åboländska kyrkokörer sjunger psalm 938

Tisdag 12.11

Andrum kl 06.54 och 09.10

Hans Växby, Vanda

Musik: Anna Stadling sjunger Drömmarna

Aftonandakt kl 19.15

Mikael Sundqvist

Musik: ortodox hymn med The Old Rite Church of the Ascension of our Lord

Onsdag 13.11

Andrum kl 06.54 och 09.10

Sixten Ekstrand, Borgå

Musik: Karin Håkansson sjunger Gud vet vad jag heter

Aftonandakt kl 19.15

Kurt Hellstrand, Jakobstad

Musik: gruppen Ramunder sjunger psalm 211

Torsdag 14.11

Andrum kl 06.54 och 09.10

Peter Sjöblom

Musik: Peter Sjöblom sjunger Augusti

Aftonandakt kl 19.15

Gunnar Weckström, Karis

Fredag 15.11

Andrum kl 06.54 och 09.10

Roger Andersson, Borgå

Aftonandakt kl 19.15

Rolf Steffansson, Sibbo

Musik: Good news sjunger Låt vår kyrka bli ett träd

Lördag 16.11

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 17.11

kl 19.15 Vaka! Uppbrottets söndag är kyrkoårets nästsista söndag och handlar om det andliga vakandet och väntan på Kristi återkomst.

Anna Edgren och Hedvig Långbacka läser en del av dagens liturgiska texter.

Producent: Hedvig Långbacka.

Du kan också lyssna på Andrum och andakter på Yle Arenan, just då det passar dej bäst!

Andrum i Yle Vega

Aftonandakter i Yle Vega

Radiogudstjänst

Söndag 17.11

13.03 Liturgi med Helsingfors ortodoxa församling.

Liturgin förättas av Heikki Huttunen. Medverkande präst: Teemu Toivonen.

Diakon: Harry Fagerlund

Epistelläsare: Charlotta Buchert.

Kör: Mariamkören under ledning av Rikhard Dahlström.