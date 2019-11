Teemu Selänne kritiserar lagkamrater för semifinalförlusten i OS 1998: "Skärpan fanns inte där hos flera av spelarna efter en festnatt på stan"

Den tidigare ishockeyspelaren Teemu Selänne säger i en intervju med Expressen att festande i samband med OS 1998 var starkt bidragande till att laget inte fick spela om guldet. Enligt Selänne hade Finland alla möjligheter att vinna guld och tycker att lagkamraterna kunde ha väntat med festandet.

Teemu Selänne har nyligen publicerat en självbiografi på engelska som översatt till svenska heter Mitt liv. I samband med en boksignering i Anaheims hemmaarena snackade han med Expressens Gunnar Nordström om sina landslagsminnen.

Selänne grämer sig inte minst för semifinalförlusten mot Ryssland i OS i Nagano 1998. Finland hade ett par dagar tidigare vunnit kvartsfinalen mot Sverige med 2–1 efter att Selänne själv gjort Finlands båda mål. Därefter bar det ändå ut på stan för en del av spelarna i laget.

Ryssland vann semifinalen mot Finland med 7–4 i en match som kanske bäst har blivit ihågkommen som matchen där Pavel Bure gjorde fem mål.

– Vi var det bättre laget, men skärpan fanns inte där hos flera av spelarna efter en festnatt på stan trots att vi efter segern över Tre Kronor hade kommit överens om att allt festande skulle vänta till efter turneringen. Vi hade ju världens chans att ta nå finalen och ta OS-guld, så bra var vi.