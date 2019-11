Hårda bud i Chelsea – spelarna bötar tusentals pund ifall de anländer för sent till ett träningspass

Det är ord och inga visor i Chelsea under Frank Lampards ledning. Premier League-klubbens spelare tvingas betala rejäla böter ifall de syndar mot lagets regler. Det största bötesbeloppet, 20 000 pund, drivs in om en spelare anländer för sent till en träning.

Att spelare måste betala böter för förseelser är snarare regel än undantag i lagsporter. Chelseas bötesbelopp, som har läckt ut till brittisk press, är däremot häpnadsväckande.

Redan några överträdelser kan leda till att en Chelsea-spelare tvingas hosta upp en summa som motsvarar en normal finländsk årslön.

Bötesbelopp i Chelsea Försenad till möte : 500 pund per minut

: 500 pund per minut Regelvidriga kläder under matchdag : 1 000 pund

: 1 000 pund Mobiltelefonen ringer under möte eller måltid : 1 000 pund

: 1 000 pund Försenad till avfärd med laget : 2 500 pund

: 2 500 pund Försummelse att ställa upp på företags eller välgörenhetsevenemang : 5 000 pund

: 5 000 pund Försummelse att meddela om skada eller sjukdom : 10 000 pund

: 10 000 pund Försenad till träningspass : 20 000 pund

: 20 000 pund Ett pund motsvarar 1,17 euro.

Pengarna i Chelseas böteskassa används dels till lagaktiviteter och dels doneras de till välgörenhet under säsongens lopp.

Frank Lampards strikta regim har uppenbarligen haft önskad effekt. Under Lampards ledning har Chelsea trotsat oddsen och klättrat till trea i Premier League trots en förhållandevis orutinerad trupp.