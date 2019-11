Bandet the Parties gör musik i äkta 80-tals anda – "Det var då som popmusiken var som bäst och människorna var som vackrast"

Historien börjar i Åbo då en trio beslöt sig för att för att skapa populärmusik av yppersta klass. Grundidén var att de skulle heta The Parties och skriva låtar om party. Efter tio år av sporadiskt musicerande utmanar de på Vegatoppen med låten Party in the middle of nowhere.

Bandet the Parties var ett faktum när upphovsmännen Christian Nylund, Anton Lindholm och Jan-Henrik Smått träffades i Åbo och fick idén att starta ett band.

Männen tog sig an pseudonymerna Marcelo, Antoíne och Dieter.

De bestämde att låtarna skulle vara kraftigt influerade av 80-talets musik.

– Det var då som popmusiken var som bäst och människorna var som vackrast, förklarar bandets sångare Christian Nylund.

De kom överrens om att varje låttitel skulle innehålla ordet party.

Det var grundidén och sedan dess har de sporadiskt spelat tillsammans. Det har dessutom tillkommit en hel del nya medlemmar längs med åren.

Numera hör också Patrick Jern, Jesse Nissinen och Josefina Jäkälä till the Parties och går under pseudonymerna Ivan, Chester och Partina O’Sofine.

Det här är the Parties Grundades i Åbo 2009

Medlemmarna är hemma från Kaskö, Raseborg och Åbo

Efter två debutskivor, Lé Debut (2010) och Private Parties (2011) kom livet emellan och bandet tog en paus

Alla medlemmar har ett eget artistnamn och bidrar med särskilda egenskaper till bandets helhet:



Antoíne (Anton Lindholm) för med sig en fransk sensibilitet och mottaglighet för musikens innersta väsen vilket tar sig uttryck i ett fantastiskt låtskriveri och ett närmast episkt gitarrspel.

Marcelo (Christian Nylund) för med sig en latinitaliensk sensualism och känsla för det budskap i texterna som skall framföras vid mikrofonen.

Dieter (Jan-Henrik Smått) för med sig den tyska effektivitet som krävs i basgångarna.

Ivan (Patrick Jern) för med sig just den sovjetiska galenskap som krävdes för att traktera synthen.

Chester (Jesse Nissinen) för med sig den amerikanska drivenhet som behövs bakom trummorna.

Partina O’Sofine (Josefina Jäkälä) för med sig den irländska lekfulla sinnlighet som behövs för att komplettera Marcelo och de två bildar nu den sångarduo som frontar gruppen.

The Parties utmanar nu på Vegatoppen med låten Party in the middle of nowhere

Livet kom emellan och saktade ner musikproduktionen

Orsaken till att det under de senaste åren har varit lugnare med musikskapandet för the Parties kan enligt Nylund stavas med ett ord.

– Jag skulle sammanfatta det som att “livet” hände. Vi är ganska utspridda över Svenskfinland. Största delen av oss är österbottningar som är bosatta lite här och där.

Livet kom helt enkelt emellan och bandet höll en lång paus.

– Det här är ett hobbyprojekt. Vi gör det här när vi har tid och för att vi tycker det är roligt.

The Parties år 2011. The Parties år 2011. Bild: Max Weijola

Nya tag sen i våras

Nylund berättar att det på våren kändes som att det var dags att samla ihop gänget igen.

Eftersom på olika orter runt om i Svenskfinland är det sällan de hinner träffas och skriva ny musik. Oftast sker det under helgerna. De kombinerar livsnjutning med musicerande.

– Vi äter och dricker gott och så spelar vi in musik.

Nylund berättar att hjärnan bakom musiken är Anton Lindholm, eller Antoíne som artistnamnet lyder.

– Har har ett bra öra för musik. Även om vi skriver låtarna tillsammans så är det han som gör grovjobbet.

Nylund berättar att the Parties musik blandar mycket filmer och 80-tals klyschor som till slut bildar ett eget sound.

Utmanar på Vegatoppen med låt i 80-tals anda



The Parties utmanar nu på Vegatoppen med låten Party in the middle of nowhere. En låt i äkta 80-tals anda.

– Jag kunde väl säga något klyschigt som att lyssnaren själv får bedöma vad låten handlar om, men bakgrunden är väl att Anton fick en vision om en ensam man i en bil i öknen och fick en låtidé om det.

Han kontaktade bandet och ganska snabbt så blev det klart att det skulle bli en låt inspirerad av Bonnie Tylers låt Holding out for a hero.

Det blev ändå inte riktigt som de planerat.

– Det blev inte så. Det smög in ganska mycket annat i låten.

