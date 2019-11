Whatsapp-författaren Behrouz Boochani får lämna den ökända flyktingön Manus efter sex års väntan

Den kurdisk-iranska flyktingen Behrouz Boochani har lyckats lämna den australiska flyktingförläggningen på ön Manus i Papua Nya Guinea. Boochani har väntat i sex år på att lämna ön. Under den här tiden har han blivit känd, bland annat för att ha skrivit en bok genom textmeddelanden på mobilapplikationen Whatsapp.

Författaren och journalisten Boochani lyckades lämna flyktingförläggningen då han beviljades ett turistvisum till Christchurch i Nya Zeeland för delta i ett litteraturevenemang med sin prisbelönta bok "No Friend but the Mountains".

Boochani anlände till Nya Zeeland på torsdagen. Nu hoppas han kunna flytta till USA. Där har han beviljas asyl inom ramen för ett avtal mellan Australien och USA, gällande Australiens båtflyktingförläggningar.

Men andra asylsökande som beviljats asyl i USA inom det här avtalet har fått vänta i flera månader innan de fått komma till landet.

- Jag litar verkligen inte på den här processen. Jag litar inte på det här systemet, säger Boochani till Australiens public-service bolag ABC.

Om Boochani dessutom nekas asyl i USA eftersom han just nu befinner sig i Nya Zeeland så överväger han andra alternativ, till exempel att att ansöka om asyl i Nya Zeeland.

Boochani har inga planer på att återvända till flyktingförläggningen i Papua Guinea Behrouz Boochani på flyktingön Manus Bild: AUABC - AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION Nya Zeeland har länge erbjudit sig att ta emot asylsökande från Australiens flyktingförläggningar på öarna Manus och Nauru men Australien tackar inte ja till erbjudandet. Bild från flyktinglägret på ön Manus införs stängningen tisdagen den 31 oktober. Bild: EPA-EFE/Abdul Mohammad

Ville fly till Australien men kom bara till Julön

Behrouz Boochani försökte fly till Australien från sitt hemland Iran år 2013 efter att ha blivit åtalad för sitt journalistiska rapporterande och stöd för kurdisk självständighet.

Boochani försökte ta sig till fastlandet med båt men kom istället till Julön, en ö i Indiska oceanen inom australiskt territorium. Därifrån fördes han till en flyktingförläggning på ön Manus.

Vann 80 000 euro i prispengar men fick inte hämta priset

Boochani skrev boken "No Friend but the Mountains" under tiden på Manus genom att skicka ett textmeddelande i taget till en översättare.

Han vågade inte skriva på papper eftersom han var rädd för att ordningsvakterna på flyktingförläggningen skulle hitta hans dokument och konfiskera dem.

Boochani vann två australiska litteraturpris till ett värde på nästan 80 000 euro för boken, men fick inte lov att komma till fastlandet och delta i prisceremonin som ordnades tidigare i år.

Boochani har under tiden på Manus, förutom en bok, också regelbundet skrivit om livet på flyktingön för tidningen the Guardian.

Källor: the Guardian, ABC News, BBC