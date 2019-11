Anhängarna marscherade till stadion, president Niinistö kommer också att vara på plats – nu står det klart vem som startar i ödesmatchen

Markku Kanerva on julkaissut avauskokoonpanon illan jännittävään EM-karsintaotteluun Liechtensteinia vastaan. 🇫🇮 Tässä on Huuhkajien ryhmitys illan otteluun!🔥 NYT, JOS KOSKAAN, ON AIKA NOSTAA ÄÄNTÄ JA KANNUSTAA HUUHKAJIA! OI SUOMI ON!🇫🇮 Vaihdossa ⤵️ pic.twitter.com/Z3mX5BBS5K