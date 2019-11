Film: The Lighthouse - en mörk saga om fyrvaktare, sexuella fantasier, ensamhet och galenskap

Utmanar på Vegatoppen med Party in the middle of nowhere.

Historien börjar i Åbo år 2009 då en trio beslöt sig för att för att skapa populärmusik av yppersta klass. Grundidén var att de skulle heta The Parties och skriva låtar om party. Efter tio år av sporadiskt musicerande utmanar de på Vegatoppen med låten Party in the middle of nowhere.