NHL-kolumnen: Finländarnas första fjärdedel – mäktig Barkov, dominerande Heiskanen, blixtrande Donskoi och några till

Säsongen rullar på med sådan fart att inom några dagar är en fjärdedel av grundserien spelad. Dags för en första kvartalsrapport för de finländska NHL-spelarna. Tre spelare bildar så här långt sin egen toppgrupp, men bakom dem finns det hungriga utmanare.

33 utespelare och sex målvakter har så här långt fått speltid i NHL säsongen 2019/2020. Några, som Aleksander Barkov och Pekka Rinne, är sina lags enskilt viktigaste spelare, medan till exempel Boston-backen Urho Vaakanainen gjorde säsongsdebut natten mot onsdagen.

Dags för säsongens första sammanfattning – med fokus på det positiva. Kritiken får vänta tills dagarna har börjat bli längre igen.

Aleksander Barkov

Nu är det ett faktum. Aleksander Barkov är en av de ytterst få trovärdiga alternativen till den hypotetiska titeln: Världens bästa ishockeyspelare. Han är brutalt bra, snudd på en spelare utan svagheter. Speciellt som han nu är på väg att leda Florida till slutspelet.

Efter några något tröga inledande matcher kom Barkov igång och samtidigt började Florida vinna. Just nu är 24-åringens säsong på väg mot över 100 poäng, en Hart Trophy-kandidatur – och en lång vår.

Säsongens kanske mest övertygande insats hittills stod Barkov för natten mot onsdag då Florida hämtade in ett 0–4-underläge mot Boston i tredje perioden. Lagkaptenen spelade helt enkelt på en förstummande hög nivå.

Delarna av ligans bästa kedja, Pastrnak, Bergeron, Marchand, fick var och en i tur och ordning upptäcka hur Barkov drog det längre strået i närkamperna.

Aleksander Barkov på isen

Mikko Rantanen

Rantanen hann bara spela nio matcher innan den obehagliga skadan då hans vänstra skridsko fastnade i en fåra. Men så han spelade fram till dess. Gjorde spelet, sköt mål, passade till mål, och gav egentligen ingen chans till motståndaren i närkamper.

5+7 på nio matcher. Två mål och två assistpoäng var matchavgörande. Rantanen var före sin skada ännu ett strå vassare än för ett år sedan. Sommaren hade igen gjort honom starkare, tyngre att rubba och mer självsäker.

Sättet på vilket Rantanen i tajta situationer nära målet håller stora starka elitbackar på avstånd med en hand och spelar med den andra är ibland nästan nonchalant.

Får han spela frisk tillsammans med Nathan MacKinnon, så har Colorado en duo i samma klass som Connor McDavid – Leon Draisatl.

Miro Heiskanen

Dallas Stars har tunga namn i truppen som Tyler Seguin, Jamie Benn, Aleksander Radulov, Joe Pavelski, Jon Klingberg och Corey Perry. Därför är det svårt att tro sina ögon när 20-åriga Miro Heiskanen i varje byte agerar ledare på isen.

Och i och med att Heiskanen spelar mest av alla i Dallas, så är han på isen en hel del. Backvirtuosen har den här hösten spelat i medeltal 24 minuter och 57 sekunder per match, det är tolfte mest av alla spelare i hela NHL. Som 20-åring.