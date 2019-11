Politiska protester största orsaken till att Hongkong nu är i recession

Hongkong har hamnat i recession för första gången på över tio år, till stor del på grund av de massiva politiska protesterna som började i somras. Ekonomin krympte under årets tredje kvartal med 3,2 procent jämfört med det andra kvartalet som också gick på minus.

Ekonomin krympte med med 2,9 procent jämfört med året innan. Bruttonationalprodukten BNP har därmed minskat två kvartal i rad, vilket innebär att Hongkong nu officiellt är i recession.

Turismen och den inhemska förbrukningen har minskat dramatiskt medan aktiernas värde på börsen har sjunkit kraftigt under det senaste halvåret.

Hongkong lider också av minskad ekonomisk tillväxt i Kina och det upptrappade handelskriget med USA.

Analytiker varnar för att den ekonomiska nedgången kan bli långvarig och värre än finanskrisen år 2008 och 2009 eftersom det inte syns något slut på protesterna.

- Den inhemska efterfrågan försvagades betydligt under det tredje kvartalet eftersom den sociala oron drabbade konsumtionsrelaterade aktiviteter, säger regeringen som samtidigt förutspår att ekonomin på årsnivå kommer att krympa med 1,3 procent.

- Det är väsentligt att man får slut på våldet och återställer lugn och stabilitet i ekonomin.