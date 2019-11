Dicken föll med klara siffror – tuff uppgift väntar i hemmareturen i Challenge Cup

Det var inget snack om saken. Drammen HK var betydligt bättre i den första matchen i Challenge Cup. Den norska klubben har kopplat ett rejält grepp om avancemang efter 32–24 på hemmaplan.

Andra omgången i Challenge Cup blev en lätt uppgift för Dicken. Den skotska klubben Livingstone besegrades med stora siffror men i den tredje omgången blev lottningen betydligt tuffare.

Norska ligafemman Drammen HK väntade och efter den första matchen ligger Dicken risigt till med tanke på avancemang.

Hemmalaget Drammen tog tidigt kommandot och släppte sedan aldrig sin ledning. Drygt tjugo minuter in i matchen låg Dicken under med sex bollar och i paus var ställningen 17–10 till Drammen.

I början av den andra halvleken fick Dicken spelat att löpa en aning bättre och knappade in lite på Drammens försprång. Tio minuter in i andra halvlek låg man under med tre bollar

Men hemmalaget hade ytterligare en växel att lägga in. Tremålsledningen växte till åtta bollar då ungefär nio minuter återstod att spela och det underläget klarade Dicken inte av att hämta in.

Drammen vann till slut med 32–24 vilket betyder att Dicken har ett åttamålsunderläge att hämta in i returen nästa vecka.

Resultat:

Drammen – Dicken 32–24 (17–10)

Dicken: Filip Sönderlund 5, Benny Broman 4, Gusten Montonen 4, Max Granlund 3, Tadas Stankevicius 3, Ian Martin 2, Johan Gripenberg 1, Joacim Broman 1, Robin Granund 1.