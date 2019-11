Jonatan Johansson hyllar Markku Kanervas landslagsprojekt – hoppas att den negativa bilden av finländsk fotboll ändras: "Betyder så otroligt mycket"

Bild: Jarno Kuusinen/All Over Press

Markku "Rive" Kanerva har skapat en unik balans i det finländska herrlandslaget i fotboll och fått ut den potential som funnits i truppen. Det slår Jonatan Johansson fast för Yle Sporten, samtidigt som han hoppas att kvalbedriften ska ge en mer positiv bild av finländsk fotboll.

Det är lätt att förstå Jonatan Johanssons känslor när Yle Sporten får tag på honom på lördagsmorgonen.

– Det var fantastiskt förstås. Det var roligt att titta på matchen, Finland spelade bra från början och det var aldrig någon nervositet, så det var helt klart från början att vi skulle vinna. Fantastiskt av killarna, myser ”Tintin”.

Johansson hör till den skara finländska landslagsikoner som aldrig fick uppleva ett mästerskap i den blåvita dressen. Med sina 105 landskamper har han tillsammans med Sami Hyypiä gjort näst mest landskamper för Finland genom tiderna.

Vad betyder EM-platsen för en tidigare landslagsspelare?

– För sådana som spelat landskamper och är måna om finländsk fotboll är det ju fantastiskt. Det är det här vi har försökt uppnå i så många år, det betyder så otroligt mycket för finländsk fotboll.

– Alla vi gamla spelare tror jag har väntat otroligt länge på det här, så det är en fantastisk sak som ”Rive” och killarna gjorde, menar Johansson.

Kände att något ”nytt” var på gång

Jonatan Johansson var från början en del av Markku Kanervas tränarteam som tog över efter Hasse Backe. Johansson lämnade ändå landslaget fem månader senare, i maj 2017, för ett uppdrag som assisterande tränare för den skotska storklubben Rangers.

– Jag tror att det är viktigt att Kanerva har skapat en jättefin balans i laget både på och utanför planen. Han har metodiskt och lugnt skapat en spelstil som passar Finland. Det är välorganiserat och han analyserar motståndarna väldigt bra och gör små olika ändringar i laget beroende på motståndarna.

Markku Kanerva har skapat stämningen och vinnarmentaliteten i laget, menar Johansson. Markku Kanerva och Jonatan Johansson

Kändes Finland som ett lag för EM 2020 när du lämnade landslaget?

– Det kändes som att det var något nytt på gång. Just när jag lämnade kom spelare som Jasse Tuominen, Pyry Soiri, Glen Kamara in och man såg att de var väldigt talangfulla och energiska. De var de sista pusselbitarna som kom in.

– Sedan har vi en fin stomme i mittförsvaret med Arajuuri, Toivio och Sparv, och kanske stjärnorna på topp och i mål, säger Johansson, som med sina 22 landslagsmål fick se sig passerad av Teemu Pukki i och med gårdagens match.

44-åriga Johansson betonar att landslaget nu hittat en balans och en spelformation som fungerar. Det var inte fallet ännu för några år sedan.

– Man såg att Finland var bättre än var bättre än vad vi hade för resultat då för tre år sedan och att det kunde bli något. ”Rive” kände spelarna väldigt bra och visste precis vad han vill ha i vissa positioner. Det har han byggt upp nu de senaste tre-fyra åren och det har resulterat i detta fantastiska kval.

Med sina två mål i går passerade Teemu Pukki Jonatan Johansson i landslagets skytteliga genom tiderna. Pukki är trea med sina 24 mål, Johansson fyra med 22 mål. Teemu Pukki firar mål. Bild: Lehtikuva

Johansson, som själv varit arbetslös sedan att han lämnade Greenock Morton i våras, tror att betydelsen av EM-platsen kommer att märkas mer och mer.

– Jag tror att den kommer att ha en jättestor betydelse för finländsk fotboll ju närmare mästerskapet vi kommer. EM-platsen kommer att skapa ett intresse för fotboll i Finland igen, en positiv bild av fotbollen. Det har ju varit en negativ bild av finländsk fotboll i medias ögon och nu kan vi skapa en jättefin positiv bild, tycker 44-åringen.

– Ekonomiskt sett kommer det att vara väldigt bra för förbundet och sedan det som sipprar ner i ligorna. Jag hoppas att det här intresset sprider sig till fotbollsligan och nya juniorer som ser att Finland kan vara med i EM-slutspel och att vi får nya ivriga juniorer, funderar Johansson.