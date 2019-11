Regissör Jakob Höglund uppdaterar Romeo och Julia, världens mest kända kärlekshistoria

Regissören och koreografen Jakob Höglund drar sig inte för att ta sig an Shakespeares Romeo och Julia och göra någonting nytt och fascinerande på Vaasan kaupunginteatteri.

Skådespelarna i Romeo+Julia kommer sakta in längs gångarna i salongen och går stillsamt upp på scenen.

De sätter eller lägger sig stilla, i ett koreograferat mönster på en stor vit trappa där någon klottrat ”Verona” med svart färg på ett trappsteg.

Sakta hörs någon ensam stämma sjunga. Uppgivet, trött. De är klädda i gula och gröna träningsdräkter. En svartklädd person är den enda som bryter mönstret.

Den romantiska klassikern är avskalad och uppdaterad till våra dagar. Vad ska det här bli?

Gult och grönt mot vitt. Så enkelt och så effektfullt. Ensamblen i trappan på scenen i Romeo och Julia. Bild: Vaasan kaupunginteatteri

Det visar sig snabbt att det här är en modernisering som heter duga. Och vi började från slutet med stämningarna efter att Romeo och Julia dött.

Jakob Höglunds begåvning som teaterregissör och koreograf visar sig än en gång. Liksom hans förmåga att långsiktigt knyta bra medarbetare till sig, både bakom och på scenen.

Det här är hans sjätte och - åtminstone för den här gången - sista regi på finska i Vasa.

Tillsammans med ensemblen på Vaasan kaupunginteatteri, varav flera är hans egna unga adepter som växt upp med Jakob Höglund som husregissör, har han nu gjort Shakespeares 400 år gamla klassiker till något av en ungdomsmusikal.

Fast ordet ungdomsmusikal känns daterat och föråldrat i det här sammanhanget. Den är uppdaterad, modern och samtida - se där ännu några floskler till ord, som ändå inte mäktar göra rättvisa åt uppsättningen.

Själv föredrar Jakob Höglund att kalla uppsättningen en fysisk dansteaterföreställning.

Manuset bygger på en översättning av Lauri Sipari, som Höglund bearbetat tillsammans med Rasmus Arikka.

Romeo och Julia. Den ultimata tonårsförälskelsen. Romeo och Julia på scenen. Bild: Vaasan kaupunginteatteri

Gröna verkkare för Montague och gula för Capulet

Fejden mellan familjerna Montague och Capulet etableras snabbt och får här starka drag av gatustrider med basebollträn mellan olika gäng.

Medlemmarna i de två familjerna känns igen på deras kläder, liksom många gängmedlemmar idag identifierar varandra med hjälp av kläderna.

När släkten Capulet ordnar fest plankar en pårökt Romeo och hans närmaste vapendragare in på festen. Trots att Romeo har en föraning om att det som börjar med en fest kommer att sluta med hans död.

Utan att veta om att de kommer från rivaliserande familjer blir Romeo och Julia förälskade i varandra. Julia är som en duva bland kråkorna, konstaterar Romeo.

Nu vet han vad kärlek är. Deras möte ackompanjeras av Elvis Presleys ”Can´t Help Falling In Love”.

Julia är som en duva bland kråkorna. ― Romeo

Romeo, spelad av Oliver Kollberg, och Julia, spelad av Anna Victoria Eriksson, är båda nervigt tonårsaktiga med känslorna utanpå huden.

Julia är egensinnig medan Romeo är romantisk på gränsen till självmordsbenägen redan innan han träffar Julia. Båda har så lätt för att blåsa iväg mot katastrofens rand.

Shakespeare får oss att förstå att illamående hos unga inte är något modernt påfund.

Broder Lorenzo (Timo Luoma) ser i romansen en lösning på fejden mellan släkterna Montague och Capulet och går med på att viga de nyförälskade.

Men släkternas bråk kommer emellan och situationen tillspetsas när Romeo i misstag knivhugger Julias kusin Tybalt till döds.

Samtidigt kräver Julias föräldrar att hon ska gifta sig med greve Paris. Då föds den ödesdigra planen med sömnmedlet som vi alla känner till.

Brevet som ska berätta för Romeo att Julia bara sover går via alldeles för många händer, likt en mössa i en mobbares hand, och smulas till sist sönder. Utgången är given.

Yeah! Kärlek och fest! Skådespelare i ett hav av såpskum. Bild: Vaasan kaupunginteatteri

Fantastisk ensemble ger nytt liv åt gamla hitlåtar

Ensemblen bakom Romeo+Julia består av nitton skådespelare och även om bara hälften av dem har talroller så är det slående att hela ensemblen känns lika närvarande och lika viktig.

De sjunger, slåss, sluter upp, ramar in och skapar stämningar. De till och med kompletterar den enkla scenografin med koreografin, med sina färger och sin närvaro.

De är ett välstämt instrument som lyhört spelar de toner Jakob Höglund dirigerat för dem.

Allt utspelar sig i, framför och bakom en stor vit trappa. Trappan för tankarna till en idrottsläktare eller till ett antikt drama.

Eller en bakgård i stan. I kombination med vridscenen, rök och röd färg i svarta ämbar som symboliserar blod så är det tillräckligt som scenografi.

I Stormskärs Maja, som var Jakob Höglunds förra uppsättning på Vaasan kaupunginteatteri, spelade vattnet en stor roll på scenen.

Här jobbar han vidare på temat, men istället för att ta in en pool på scenen (som i filmen Romeo+Juliet med DiCaprio och Danes) använder han sig av såpskum som regnar från taket över Julia och Romeo när de förklarar varandra sin kärlek.

Den här gången är det kanske inte ett lika välfungerande element som när Stormskärs Maja till exempel födde barn och de kom framsköljda av en hink vatten.

Och den finska dialogen blir ibland, trots att den delvis är förenklad och finns i översatt form i en textruta ovanför scenen, lite shakespeareskt övermäktig.

Till och med döden blir vacker i regi och koreografi av Jakob Höglund.

Vad som däremot fungerar - tvärt emot vad jag först trodde när jag läste låtlistan - är de nya arrangemangen av kärlekssångerna som Forever Young och The Show Must Go On.

Eller I Want To Know What Love Is i höjdarscenen när Romeo och Julia försonas efter mordet på Tybalt. Låtarna får nytt liv och ny innebörd.

Julia är död. Julia är död. Bild: Vaasan kaupunginteatteri

Låtarna blir uppsättningens soundtrack. De kommenterar och sammanfattar händelseförloppet likt körsångerna i de antika dramer som inspirerade Shakespeare när han skrev om Romeo och Julia.

Det här i kombination med att det fysiska är så närvarande, i danser, slagsmål och till och med när ensamblen sitter uppradad i trappan och sittdansar, liksom det att varje karaktär är utmejslad gör att föreställningen känns helgjuten.

Till och med döden blir vacker i regi och koreografi av Jakob Höglund.

Jag saknar inget av traditionellt berättande i den här föreställningen och som publik blir man tacksam över att inte behöva resa söderut eller utanför landets gränser för att se scenkonst på den här nivån.