Transportfacket AKT hotar med utvidgade stödåtgärder i poststrejken

Transportfacket AKT ska utvidga sina stödåtgärder i poststrejken ifall parterna inte får till stånd ett avtal. Stödåtgärderna omfattar övertidsförbud, samt förbud för att byta skift.

Övertidsförbudet träder i kraft på tisdag och pågår till den 8.12, så länge som postfacket PAU strejkar.

Övertidsförbudet berör lastbilsförare, busschaufförer, terminalpersonal, service, busstationer, chaufförer som jobbar för butiker- och livsmedelsbranschen samt oljetransporter med tankbil.

Postfacket har strejkat sedan måndagen den 11.11. Parterna möts igen hos riksförlikningsmannen på söndag.

Under strejken har Posten kritiserats för att de använder inhyrd arbetskraft under strejken. Ägarstyrningsminister Sirpa Paatero (SDP) har också krävt att Posten inte ska använda inhyrd arbetskraft under strejken.

Ungerfär 9000 personer i postfacket omfattas av strejken. Fokus i strejken är postarbetarnas kollektivavtal.

Enligt PAU skulle ett byte av kollektivavtal leda till lönesänkningar på 30-50 procent. Postens arbetare är redan nu lågavlönade. Det här är påståenden som arbetsgivarsidan Palta anser att inte stämmer.

Transportfacket AKT är inte det första facket att meddela om stödåtgärder för postens arbetare. Offentliga sektorns och välfärdsområdets förbund JHL och Luftfartsunionen har redan nu medlemmar i stödstrejk. I nästa vecka inleder Järnvägsunionen och Sjömannaunionen stödåtgärder.