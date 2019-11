Edward Snowden: "De sa att de inte ger mig en rättvis rättegång men lovade att inte tortera mig. Jag har det svart på vitt."

När Edward Snowden var 29 år gammal förändrades hans liv för alltid. Snowden insåg att hans fosterland USA spionerar på sina medborgare.

Han arbetade nämligen med cybersäkerhet vid den amerikanska nationella säkerhetsmyndigheten NSA.

Edward Snowden berättar sin hisnande historia för Pirate Bay-grundaren Peter Sunde Kolmisoppi i tv-serien "Aktivisten" som har premiär på Yle Fem den 18.11.

- Som de flesta andra amerikaner växte jag upp i tron att att Amerika inte kan göra fel. Vi är sanningen, rättvisan och ljuset. Vi är kraftigt präglade av Hollywood, vi är “the good guys”, säger Edward Snowden. Men det är ju inte sant.

Snowden förstod att han måste göra något för att allmänheten skulle få veta vad som pågick.

- Jag jobbade för världens hemligaste underrättelseväsen och jag var ensam. Jag kunde inte säga något utan att riskera att mista mitt jobb och att hamna i fängelse, berättar han.

- Ur mitt perspektiv skulle det ha varit självmord att läcka hemlig information. Men genom att inte träda fram hindrade jag människor att själva ta ställning till den information som fanns, säger han.

Genom tiderna har de radikala, aktivisterna, bovarna och de som har kallats förrädare varit med och förändrat världen.

Snowden satte allt på spel för att vi ska få veta vad staten gör med vår privata information.

Och inte bara med vår information, utan också med den metainformation som uppstår i våra samtal: vem som pratar med vem och när.

Den amerikanska staten har kartlagt våra liv och våra nätverk, trots att det är olagligt.

Edward Snowden växte upp på olika militärbaser i Amerika. Både hans pappa och farfar arbetade för försvarsmakten och Snowden valde att gå i deras fotspår.

- Jag gick med i armén ungefär samtidigt som Amerika gick in i Irak. Alla andra protesterade mot det, men jag valde att ta värvning, berättar han.

Han rekryterades senare först av den hemliga underrättelsetjänsten CIA och sedan av nationella säkerhetsmyndigheten NSA.

En av Snowdens uppgifter var att bygga upp ett övervakningssystem som lät regeringen läsa privatpersoners e-post och textmeddelanden och avlyssna deras telefoner i hela världen.

Det tog Snowden flera år att inse att hans älskade fosterland hade ljugit för honom, bland annat om att Irak skulle ha massförstörelsevapen, och att lögnerna hade börjat långt innan Amerika gick in i Irak.

- Det födde ett frö av misstro som kom att påverka resten av mitt liv. Jag insåg att jag måste göra någonting, säger han.

Edward Snowden bestämde sig för att dela med sig av det material som han hade tillgång till, för att människor själva skulle kunna ta ställning till det och dra sina egna slutsatser.

Därför kallas han en "visselblåsare", någon som slår larm.

- Jag kunde inte tala med min familj. Enligt amerikansk lag skulle de ha varit tvungna att ange mig för att inte hamna i fängelse tillsammans med mig, berättar han.

I maj 2013 flög Edward Snowden till Hongkong för att träffa journalister. Följande månad började han läcka hemligstämplade dokument som avslöjade att NSA har massövervakat både amerikaner och medborgare i andra länder.