Styrelseordförande: ”Kaskö kommer inte klara det på egen hand” – fullmäktigeordförande: ”Tufft jobb framför men det känns bra”

Styrelseordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) är besviken över att fullmäktige röstade nej till en fusion med Närpes. Fullmäktigeordförande Kari Häggblom (SDP) är däremot nöjd. Splittringen i staden säger båda att de måste jobba med.

Efter ett nästan tre timmar långt fullmäktigemöte i Kaskö på måndagskvällen stod det klart att det inte blir någon fusion med Närpes. Rösterna föll 9-8 mot en fusion efter ett beslut om att två ledamöter var jäviga, vilket ledde till att nej-sidan fick majoritet.

Carl-Gustav Mangs (SFP) har tydligt varit för en fusion och är besviken efter mötet.

- Jag tror absolut inte att Kaskö kommer att klara det här på egen hand. Vi borde ha gjort den här fusionen med Närpes för att vi ska kunna ha möjlighet att leva kvar i den här stan.

Hur kommer de närmsta åren i Kaskö se ut tror du?

- I princip kan man säga att vi kommer att bli tvungna att gripa in i all service som finns här i stan. Men inte har vi kastat in handduken för det. Vi kommer nog att lämna in ett besvär mot att de två personerna blev jävigförklarade.

"Vi måste också jobba för att få hit mer inkomster"

Kari Häggblom (SDP) har däremot varit för ett självständigt Kaskö sedan man inledde fusionsförhandlingarna.

- Det känns bra, fast jag vet att vi har ett tufft jobb framför oss.

Kaskös skrala ekonomi diskuterades mycket under mötet, hurudan framtid står Kaskö inför nu?

- Det blir faktiskt tuffa beslut vi måste ta. Men vi måste också jobba för att få hit mera inkomster. Vi ska inte bara skära ner utan vi måste se på framtiden och försöka få hit arbetsplatser och skattebetalare.

Mordhot och hot om stening

Fusionsfrågan har splittrat både invånarna och fullmäktigeledamöterna. Det hätska debattklimatet var också något som lyftes fram under mötet.

Mangs nämnde bland annat att han hört att han mordhotats på stan och Mirja Högstrand (Vf) berättade att någon hotat att kasta stenar på henne.

Hur ska man nu jobba vidare för att få ett enat Kaskö?

- Det kan bli svårt men jag hoppas att vi kommer överens. Och pratar vi om Närpes så har jag inget emot Närpes och Närpesborna, utan jag är speciellt för Kaskö och Kasköborna. Och jag hoppas att vi kan fördjupa vårt samarbete med alla våra grannkommuner och se framåt. Det här beslutet har tagits och nu börjar vi jobba på nytt, säger Häggblom.

- Vi måste ta tag i det, sätta oss ner och diskutera hur vi ska gå vidare. Blir det så att vi blir självständiga, och det blir det slutgiltiga beslutet, så betyder det att det ska jobbas oerhört för att få bort den service som vi har i dag för att vi ska kunna klara det ekonomiskt, säger Mangs.