Gordon Sondland bekräftar att Trumps personliga advokat Giuliani pressade Ukraina med "tjänst och gentjänst"

USA:s EU-ambassadör, miljonären Gordon Sondland, var den person som stod i fokus i dag då han öppet vittnade inför representanthusets underrättelseutskott.

- Alla var inne i den här kedjan - "Everyone was in the loop". Det fanns inget hemligt här, sade Sondland i dag då han berättade om sin uppfattning om tjänster och gentjänster mellan USA och Ukraina.

Republikanen Sondlands vittnesmål ses som viktigt för riksrättsutredningen gällande president Donald Trumps agerande i Ukraina. Trump misstänks ha hållit tillbaka militärt bistånd till Ukraina för att tvinga president Volodymyr Zelensky att utreda demokraten Joe Bidens sons affärer och hans företag Burisma i Ukraina.

Joe Biden kan bli Trumps huvudmotståndare i nästa presidentval. Ett svartmålande av Biden kan gynna Trump politiskt.

"Trump bad mig arbeta med Giuliani i Ukraina"

Sondland sade i dag att president Trump uttryckligen hade gett honom och andra order om att tillsammans med Trumps personliga advokat Rudolph Giuliani arbeta med frågor gällande Ukraina. Han sade också att han inte hade lust att arbeta med Giuliani men att han följde presidentens order.

Enligt Sondland var det Giuliani som drev frågan i Ukraina för Trumps del. USA:s utrikesminister Mike Pompeo hade också varit helt och hållet införstådd med försöken att pressa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att officiellt uttala sig om utredningar som skulle gagna Trump.

President Volodymyr Zelensky skulle å sin sida få en inbjudan till ett officiellt möte i Vita huset vilket var viktigt för den då nyvalda ukrainska presidenten.

På frågan om det handlade om quid pro quo (tjänst och gentjänst) svarade Sondland "ja".

Jag förstod inte varför pengarna drogs in ― Gordon Sondland

Sondland konstaterade att han senare började lägga ihop två och två då han fick reda på att det ekonomiska militärstödet till Ukraina dragits in. Han tyckte att det var konstigt men han fick aldrig förklarat för sig varför det gjordes.

- Ukraina behövde pengar för att bekämpa rysk aggression. Jag förstod inte varför pengarna drogs in.

Republikanen Gordon Sondland gav stora summor till president Trumps kampanj och belönades med en ambassadörspost. Gordon Sondland vittnar Bild: AFP / Lehtikuva

"Jag minns inte att president Trump direkt skulle ha sagt till mig att det fanns villkor för ukrainska uttalanden kopplade till USA:s militärhjälp"

- Men president Trump sade aldrig direkt till mig att villkoret för militärhjälp till Ukraina var att Ukraina skulle gå ut med ett officiellt uttalande om att man skulle inleda de utredningar som Trump ville ha. Han sade bara att "jag vill att Zelensky gör det rätta".

- Vi informerade både utrikesministeriet, Vita huset och säkerhetsrådet NSC om vårt agerande i fråga om utredningar i Ukraina. Man kan inte anklaga oss för att ha varit engagerade i något inkorrekt. Alla var inne i den här kedjan. Det fanns inget hemligt här.

Sondland bekräftade också andras uppgifter om att Trump sagt att han inte bryr sig särskilt mycket om Ukraina utan att Trump bryr sig bara om sådant som ger honom själv fördelar.

President Trump och riksrättsförfarandet ”impeachment inquiry”- några punkter Kan det här leda till att USA:s president avsätts? Demokraterna säger att president Trump har utövat påtryckningar på Ukraina för att landet ska utreda den tidigare vice presidenten Joe Bidens förehavanden. USA sägs ha hållit inne med militärt stöd till Ukraina för att få till stånd utredningar i Ukraina. Fokus är inriktat speciellt på Trumps omstridda samtal sommaren 2019 med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj då Trump sägs ha försökt pressa Ukrainas president att starta en korruptionsutredning mot Biden och hans son.

Republikanerna säger att det inte finns någon koppling mellan de två frågorna - men att ingenting olämpligt har pågått även om det finns en koppling.

Demokraterna har den majoritet som krävs för att väcka åtal mot Trump, men senatens majoritetsledare republikanen Mitch McConnell tillbakavisar spekulationerna och ser det som osannolikt att senaten skulle rösta för att avsätta den republikanska presidenten.

Frågan är alltså om USA:s president försökt få en utländsk makt att sabotera förutsättningarna för en politisk rival (Joe Biden) att klara sig i presidentvalet.

Jennifer Williams Williams har vittnat bakom stängda dörrar den 7 november. Jennifer Williams 7 november 2019 Bild: /All Over Press Är vicepresident Mike Pences specialrådgivare om Europa och Ryssland. Var närvarande och hörde telefonsamtalet mellan Trump och Zelenskij den 25 juni, då Trump bad Zelenskij utreda Hunter Biden, Trumps politiska motståndare Joe Bidens son. Har tidigare beskrivit telefonsamtalet som "ovanligt" och "opassande".

Alexander S. Vindman Vindman har vittnat bakom stängda dörrar den 29 oktober. Alexander S. Vindman Europa-topprådgivare vid USA:s nationella säkerhetsråd NSC. Var närvarande och hörde telefonsamtalet mellan Trump och Zelenskij den 25 juni. Anmälde samtalet till NSC:s advokat John Eisenberg. Den första tjänstemannen från Vita Huset som vittnat i riksrättsutredningen.

Kurt Volker Volker har vittnat bakom stängda dörrar den 3 oktober, trots invändningar från utrikesminister Mike Pompeo, Volkers tidigare chef. Kurt Volker Trump-administrationens tidigare specialsändebud för Ukraina. Har försett utredare med textmeddelanden där tjänstemän säger att Trump inte gick med på att träffa Ukrainas president om denne inte gick med på att öppna en officiell utredning mot Bidens familj. Ett av tre vittnen som ombetts att vittna i riksrättsutredningen av medlemmar i den republikanska kommittén.

Timothy Morrison Morrison vittnade i riksrättsutredningen bakom stängda dörrar den 31 oktober. Timothy Morrison Bild: /All Over Press Avgick från sin post som Ryssland-topprådgivare vid USA:s nationella säkerhetsråd NSC innan han vittnade i riksrättsutredningen i oktober. Har bekräftat huvuddelen av den amerikanska toppdiplomaten Bill Taylors vittnesmål om att Trump ville att en hög ukrainsk tjänsteman skulle tillkännage en utredning som skulle hjälpa presidenten politiskt innan Ukraina skulle få militära stödpengar av USA. Republikanska representanter fick Morrison att vittna.

Gordon Sondland Sondland har vittnat bakom stängda dörrar den 5 november. Gordon Sondland Bild: AFP / Lehtikuva USA:s EU-ambassadör. Ombads, utanför den normala kommandokedjan, av Trump att organisera angelägenheter som berör Ukraina tillsammans med USA:s energiminister Rick Perry och specialsändebud Kurt Volker. Ska ha klargjort för Zelenskys rådgivare att han förmodade att det militära stödet till Ukraina hölls tillbaka i väntan på en gentjänst.

Laura Cooper Laura Cooper har vittnat bakom stängda dörrar den 23 oktober. Laura Cooper Bild: All Over Press Biträdande assistent vid USA:s försvarsministerium för Ryssland, Ukraina och Eurasien. Har sagt att det militära stödet på nästan 400 miljoner dollar till Ukraina "fördröjdes utan förklaring".

David Hale Hale har vittnat bakom stängda dörrar den 6 november. David Hale Bild: AFP / Lehtikuva Hög tjänsteman vid USA:s utrikesdepartement. Har sagt att orsaken till att utrikesminister Mike Pompeo och andra vid utrikesdepartementet var motvilliga att försvara USA:s tidigare Ukraina ambassadör Marie Yovanovitch, som blev hemkallad av Vita Huset, beror på att de var rädda att det skulle fördröja USA:s militära stöd till Ukraina ytterligare. Ombads att vittna av medlemmar i den republikanska kommittén.

Fiona Hill Hill vittnade bakom stängda dörrar den 14 oktober. Fiona Hill Lämnade posten som Ryssland-rådgivare vid USA:s nationella säkerhetsråd NSC i augusti. Har redogjort för Trumps personliga advokat Rudolph W. Giulianis förehavanden i Ukraina.

Artikeln uppdateras