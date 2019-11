Memen speglar samhällsskeenden men används aktivast under korta perioder - här är årets bästa mem

Memen vi minns från 2019.

Januari

Marie Kondo-meme

Februari

nancy pelosi

Mars

April

Meme

Marie Kondo städade upp våra liv i januari då hennes Netlix-serie lärde oss KonMari-städtekniken. "Does it spark joy?", ger saken dig glädje? Om inte, släng. Memet anpassades lätt till alla områden i våra liv, från förhållanden till politik.Demokraten Nancy Pelosi, talman i USA:s representantshus, klappade på ett märkligt sätt åt president Donald Trump under hans State of the Union-tal (Talet om tillståndet i nationen) i februari. Det här uppskattades av mem-användare i hela världen.Internet kapitaliserar på upprepningar och förvandlar dem till humor. Efter att Harry Potter-författaren J.K. Rowling flera gånger gått ut med ny information om sina karaktärer utöver böckerna var memet ett faktum.Den sista säsongen av Game of Thrones kom ut och Daenerys Targaryens min hade alla ingredienser att bli mem. Alla känner igen den här minen och kan tolka den utgående ifrån sina egna erfarenheter. Under april tapetserades internet överlag med Game of Thrones-mem.

Bubblare:



Svart hål-meme

Maj

Mörkö-Marko meme

Juni

Juli

Area 51-meme, Facebook-eventet.

Augusti

Memen 30-50 feral hogs.

September

Oktober

The Joker-meme

November

Ok boomer-meme

December

När den första bilden på ett svart hål publicerades i april var det förstås också memfest.I maj vann Finland guld i herrarnas hockey-VM. Spelaren Marko "Mörkö" Anttila blev genast ett mem, Mårran-muggar sålde slut och "löikö Mörkö sisään?" upprepades tills alla tröttnade på memet.I början av sommaren var snälla Keanu Reeves på allas skärmar. Internet gick igenom någon slags mjuk månad och mem av skådespelaren Keanu Reeves var populära. Är han den enda personen i världen internet endast önskar gott åt?I slutet av juni dök Storm Area 51-evenemanget upp på Facebook och i juli blev den viral. Anonyma Facebook-användare uppmanade i evenemanget människor att den 20 september dyka upp på en amerikansk militärbas i Nevada. Miljoner människor lovade delta och diskussionstråden i evenemanget fylldes med ironiska planer på hur militärbasen skulle stormas så man till sist kunde bevisa att det finns rymdvarelser där.Vapendebatten gick het i USA också i augusti. Musikern Jason Isbell twittrade ut sin anti-vapenåsikt och fick svar av en person som undrade, fritt översatt, "En fråga från amerikaner på landsbygden - hur dödar jag de 30-50 vildsvin som springer in på min gård där mina små barn leker?". Internet visade ingen nåd och de 30-50 vildsvinen blev ett mem.Svampbob har länge varit utmärkt mem-material. I september användes "Imma head out"-memet flitigt, en version på klassikern "I'll get my coat".Area 51-stormningen hände förresten När filmen The Joker kom ut blev den ett självklart fokus. Många av memen tog speciellt fasta på tankar om psykisk ohälsa.Om du inte hört någon säga Ok boomer den här månaden har du inte lyssnat. Generationskrig i memform.

Sättet mem uppkommer på följer endast internets oförutsägbara logik. Vi väntar med spänning några veckor till för att få njuta av decembers bästa och smartaste internetskämt.