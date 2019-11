Ministrarna i Ålands landskapsregering är utsedda

Lantrådet Veronica Thörnroos (C), i mitten. Från vänster Alfons Röblom (HI), Annette Holmberg Jansson (M), Fredrik Karlström (M), Annika Hambrudd (C), Roger Nordlund (C), Torbjörn Eliasson (C), Christian Wikström (Ob) samt Harry Jansson (C). Ministrar i Ålands landskapsregering står uppställda på rad. Bild: Hans Persson-Bru/Ålands radio och tv