Strömsös nudelskola – så här använder du olika nudlar på bästa sätt

Taikinan teet kuivatuista hedelmistä ja siemenistä.

Puolukka on pohjoismainen supermarja, joka päätyy useimmiten hillopurkkiin. Jos sinulla on pakastettuja puolukoita, kokeile ihmeessä tätä herkkua. No bake -kakut valmistuvat näppärästi ja nopeasti, jos sinulla vain on monitoimikone tai tehosekoitin.