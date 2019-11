Brödprodukter med kött dras bort från handeln – kan eventuellt innehålla listeria

Flera brödprodukter som innehåller kött dras bort från marknaden på grund av risken för listeriabakterier.

Det misstänkta köttet kommer från en och samma råvaruleverantör som har meddelat att man vid en intern kontroll hittat Listeria monocytogenes-bakterier i en råvara som använts, uppger man vid företaget Evertaste.

Enligt leverantören kan bakterien ha fäst sig vid broilerköttet under produktionsprocessen. På ifrågavarande produktionslinje tillverkas råvaror som använts i olika slags produkter.

En rad produkter dras bort

S-gruppen drar bort Makula 305g Club Wrap (alla datum) från sina affärer.

Lidl drar bort Deli Corner paahtopaistirieskat (bäst före datum 23.11.–27.11.2019) och Select & Go kanarullat (bäst före datum 22.11.–28.11.2019) från sina affärer.

Fazer Bageri Finland återkallar ett parti Oululainen Reissumies Eväsleipä Chilikana 135 g som har bäst före datum 22.11–29.11. Produkternas EAN-kod är 6413466035402.

Dessutom kan bakterien ha hamnat i följande produkter:

Select & Go kanarullat ( bäst före datum 22.11-28.11.)

GO! Delin juusto-kinkkukolmioleipä 210g ( bäst före datum 22.11-1.12.)

GO! Delin paahtopaistirieskakolmioleipä 165g ( bäst före datum 22.11-1.12.)

GO! Delin Kana-mangokolmioleipä 175g ( bäst före datum 22.11-1.12.).

Listeria kan vara skadligt för vissa människor

Produkterna dras bort som en säkerhetsåtgärd.

Listeriabakterien kan vara skadlig speciellt för åldre personer, personer med försvagad motståndskraft och gravida kvinnor.

Konsumenterna uppmanas att kassera de produkter som ingår i de nämnda partierna. Förpackningar kan returneras till försäljaren.