Idrottsinstruktör: Barn kan inte simma ryggsim – för mycket skärmtid och sittande ett problem

Bild: All Over Press

Barn hittar inte den rätta tekniken för ryggsim, säger instruktör Mia Karvonen. En pojke simmar ryggsim i en pool. Bild: All Over Press

Barn och unga sitter för mycket stilla. De är ofta framåtlutade och tittar på någon skärm och det här har bidragit till att barn inte kan simma ryggsim, säger Mia Karvonen, idrottsinstruktör och ansvarig simlärare för de svenskspråkiga eleverna vid Helsingfors stad.

Barnen försöker simma ryggsim, men det lyckas inte.

Mia Karvonen förklarar att de inte hittar den rätta positionen för att simma ryggsim.

– När barnet försöker sätta öronen och axlarna i vattnet så har det hakan nästan fast i bröstet. Det blir nästan en sittställning och det är svårt att simma ryggsim i en sådan ställning.

Medicin för problemet: Fler sätt att röra sig på

Karvonen misstänker att bakgrundsorsaken är att barnen rör allt mindre på sig. De sitter mycket och ägnar sin tid åt olika skärmaktiviteter.

– Jag tror att det beror på alla telefoner, tabletter och spelande. Barnen är framåtlutade och låser överkroppen i stället för att öppna överkroppen.

Varför är det så viktigt att kunna ryggsim då?

– Ryggsim och simning över huvud taget är en av de bästa motionsformerna. Efter en skada, till exempel knäskada, så har man möjlighet att börja simma mycket fortare än att börja med någon annan motionsform. Då är ryggsim precis som krål, frisim och bröstsim helt fantastiskt.

Mia Karvonen ansvarar för den svenskspråkiga simundervisningen vid Helsingfors stad. Mia Karvonen, ansvarig idrottsinstruktör, svenskspråkiga verksamheten på Idrottsverket i Helsingfors Bild: Yle/Helena von Alfthan

Hur kan man lösa problemet?

– Jag rekommenderar att föräldrarna skulle förstå att man skulle få in olika sätt att röra sig på i stället för att bara ha en hobby. Det blir så ensidigt annars. Till exempel gymnastik, idrott och simning gör att det blir så mångsidigt som möjligt och då får man också till rörligheten som är viktig.

Om WHO-rapporten: "Ingen överraskning"

Den här problematiken knyter an till Världshälsoorganisationens (WHO) pinfärska rapport som visar att fyra av fem barn och unga inte uppfyller kraven på en timme fysisk aktivitet per dag.

För Mia Karvonen var rapporten ingen överraskning.

– Det är tyvärr bekant för mig. I mitt arbete på Helsingfors stad har jag märkt att eleverna är ganska passiva och rör mindre och mindre på sig. Det märks väl i skolsinnet.

Också i det här fallet hoppas hon att familjen rör på sig tillsammans och hittar en hobby som passar familjen.

– Då föräldrar och alla syskon rör på sig blir det lättare för barnet att idka idrotten och komma med och få med motionen i sitt liv.

Vad säger du åt dem som menar att tidsbrist är ett problem?

– Det är en prioriteringsfråga. Livet är fullt av val och vi måste helt enkelt välja att motionera och hitta tiden.