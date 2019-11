Vilken streamingtjänst ska jag välja? Vi jämför HBO, Arenan, Ruutu, Apple Tv och de övriga som syns i Finland

En del minns tiden då det i Finland fanns två tv-kanaler. Sedan blev de tre, så småningom fyra. Betalkanalerna dök upp och sedan streamingtjänsterna. Över 70 procent av finländarna tittar år 2019 på någon sorts streamingtjänst. Nästan 50 procent använder en streamingtjänst de betalar för.

De senaste åren har streamingtjänsterna öppnat upp för oändligt med filmer, tv-serier och sport som vi kan se när vi vill, var vi vill. Men tjänsterna blir allt fler och plötsligt är vi där igen - vi ska välja vilka kanaler vi ska betala för och hurudant innehåll vi vill se.

En del tjänster erbjuder tittaren möjligheter att se program både offline och utomlands. Här spelar programmets ursprung och vilka distributionsrättigheter streamingbolaget äger stor roll. En serie som kan ses på Netflix i ett land kan ses på Amazon i ett annat. En del av tjänsterna har också rätt att hyra eller sälja filmer, men inte streama dem som en del av ett paket.

De olika tjänsterna tävlar också om visningsrättigheter till gamla tv-serier - till exempel kommer den populära 90-talsserien Vänner (Friends) att byta plattform från Netflix till HBO:s nya tjänst HBO Max år 2020.

Streamingtjänsterna kämpar hårt om tittarnas ögon. Vi listar priser och villkor för tjänsterna som är tillgängliga i Finland!

Yle Arenan

En del av Rundradion, finansieras av Yle-skatten.

Pris: Gratis.

Bindningstid: Nej.

Offline: Nej.

Enheter: Inte begränsat.

Titta utomlands: Hela innehållet kan ses inom EU om man bekräftar sin hemkommun. En del innehåll, bl.a. nyheter går att se i hela världen.

Innehåll: Nyheter, sport, filmer, dokumentärer, serier.

Populärt: Solsidan, Vår tid är nu, Tillbaka till Aidensfield, True Detective, Docventures.

Originalinnehåll: Invisible Heroes, M/S Romantic, m.fl.

Ruutu

En del av Sanoma-koncernen, finansieras med reklam.

Pris: Gratis.

Bindningstid: Nej.

Offline: Nej.

Enheter: Med samma ip-adress kan du titta från 5 olika maskiner. Använder en ny ip-adress inloggningsuppgifterna loggas den första automatiskt ut.

Titta utomlands: Inom EU om man laddar upp ett finskt betalkort.

Innehåll: Nyheter, sport, filmer, serier, dokumentärer.

Populärt: Temptation Island, Vain Elämää, This is us.

Originalinnehåll: Keisari Aarnio, Syke, m.fl.

Ruutu+

En del av Sanoma-koncernen, finansieras med prenumerationer.

Pris: Gratis i 14 dagar för nya kunder, sedan 9,95€/månad.

Bindningstid: Nej.

Offline: Nej.

Enheter: Med samma ip-adress kan du titta från 5 olika maskiner. Använder en ny ip-adress inloggningsuppgifterna loggas den första automatiskt ut.

Titta utomlands: Inom EU om man laddar upp ett finskt betalkort.

Innehåll: Nyheter, sport, filmer, dokumentärer, serier. Ca 85 filmer, tusentals avsnitt serier, innehåll från Fox & National Geographic (med reklam).

Populärt: Big Brother Suomi.

Originalinnehåll: Ihon alla.

Mtv (tidigare Katsomo)

En del av mediebolaget Mtv som ägs av Bonniers dotterbolag Bonnier Broadcasting. Bonnier Broadcasting köptes 2018 av Telia. Svenska staten är den största aktieägaren i Telia. Finansieras med reklam.

Pris: Gratis.

Bindningstid: Nej.

Offline: Nej.

Enheter: 2 enheter kan användas samtidigt. Man kan vara inloggad på flera maskiner samtidigt.

Titta utomlands: En del av det finländska innehållet kan ses utomlands.

Innehåll: Ca 450 olika program (av vilka 9 är filmer). Nyheter, filmer, dokumentärer, serier.

Populärt: Salatut Elämät, Billions.

Originalinnehåll: Yökylässä Maria Veitola.

C More

Ett nordiskt betaltv-bolag, ägs av Bonniers dotterbolag Bonnier Broadcasting. Bonnier Broadcasting köptes 2018 av Telia. Svenska staten är den största aktieägaren i Telia. Finansieras med prenumerationer.

Pris: Gratis i 14 dagar, sedan 12,95€/månad (C More Total 29,95€/månad, innehåller även ett sportpaket. Inget gratis startpaket).

Bindningstid: Nej.

Offline: En del av innehållet går att se offline med C More Suomi-appen (iOS och Android).

Enheter: 2 enheter kan användas samtidigt. Man kan vara inloggad på 6 enheter samtidigt.

Titta utomlands: Kan ses inom EU i 28 dagar om funktionen aktiveras i Finland.

Innehåll: Filmer, sport, dokumentärer, serier, Mtv:s innehåll. Ca 500 filmer och drygt 100 olika serier.

Populärt: Keeping up with the Kardashians, Frozen.

Originalinnehåll: Roba, Greyzone m.fl.

Elisa Viihde Aitio

Ägs av telebolaget Elisa. Fungerar som en digital tv-plattform, som erbjuder uthyrning och gratiskanaler. Sedan 2014 egna originalserier. Finansieras med prenumerationer.

Pris: En månad gratis, sedan 11,90€/månad.

Bindningstid: Nej.

Offline: Nej.

Enheter: 5.

Titta utomlands: Inom EU.

Innehåll: Filmer, klassiker, nytt, serier, dokumentärer. Över 170 filmer och serier.

Populärt: Spiderman: Far from Home, Hobbyhorse Revolution.

Originalinnehåll: Sipoon herttua, Jättekiva, Nyrkki m.fl.

Viaplay

Streamingtjänst som ägs av svenska mediebolaget MTG. Finansieras med prenumerationer.

Pris: 14 dagar gratis, sedan 9,99€/månad. (Sportpaket 29,99€/månad, filmer ingår ej. Totalpaket 34,99€, allt innehåll ingår).

Bindningstid: Nej.

Offline: Ja.

Enheter: 4.

Titta utomlands: Inom EU.

Innehåll: Filmer, sport, serier, dokumentärer. Kring 500 serier och 500 filmer.

Populärt: Grey’s Anatomy, Mad Men.

Originalinnehåll: Eva.

HBO Nordic

Del av det amerikanska tv-bolaget HBO som ägs av WarnerMedia. Finansieras med prenumerationer.

Pris: 14 dagar gratis, sedan 10,95€/månad.

Bindningstid: Nej.

Offline: Nej.

Enheter: 2 samtidigt, 5 totalt.

Titta utomlands: Inom EU.

Innehåll: Filmer, dokumentärer, serier. Flera hundra filmer och serier.

Populärt: Sex and the City, Up, Handmaid’s Tale.

Originalinnehåll: Succession, Game of Thrones, Chernobyl.

Viddla

Streamingtjänst av bolaget Kirjastopalvelu som erbjuder folkbibliotekens digitala filmutbud till låntagare. Huvudägare av Kirjastopalvelu är bolaget booky.fi, Finlands biblioteksförening äger resterande 10%. Helmet-biblioteken (huvudstadsregionens bibliotek) använder inte tjänsten.

Pris: Gratis med lånekort från din kommuns bibliotek (förutsatt att biblioteket har tjänsten i bruk).

Bindningstid: Nej.

Offline: -

Enheter: En per bibliotekskort.

Titta utomlands: Nej.

Innehåll: Filmer och dokumentärer. Ca 400 titlar.

Populärt: Solsidan (film), Cold War, När lammen tystnar, Terminator, Kuningas Litmanen.

Originalinnehåll: Nej.

Netflix

Amerikansk streamingtjänst och produktionsbolag. Finansieras med prenumerationer.

Pris: Gratis i 30 dagar, sedan 7,99€/månad för en basic-plan, 11,99€/månad för standardplan (HD, kan ses på 2 enheter samtidigt), 15,99€/månad (ultra-HD, kan ses på 4 enheter samtidigt).

Bindningstid: Nej.

Offline: Ja.

Enheter: Beror på prenumerationen, se ovan.

Titta utomlands: Ja, men innehållet växlar.

Innehåll: Filmer, serier, dokumentärer. Drygt tvåtusen filmer och tusen serier.

Populärt: Stranger Things, The Umbrella Academy.

Originalinnehåll: The Crown, Roma, m.fl.

Amazon Prime

Tjänst som är en del av det amerikanska e-handelsbolaget Amazon. Produktionsbolaget Amazon Studios ingår i bolaget och produktionerna distribueras på Amazon Prime. Finansieras med prenumerationer.

Pris: 2,99€/månad de första 6 månaderna, sedan 5,99€/månad.

Bindningstid: Nej.

Offline: Ja.

Enheter: 3.

Titta utomlands: Inom EU samma utbud som i hemlandet under resan, utbudet varierar utanför EU.

Innehåll: Filmer, serier, dokumentärer. Flera tusen titlar.

Populärt: Jack Ryan, Fleabag.

Originalinnehåll: The Marvelous Mrs Maisel, Good Omens.

Apple TV+

En del av företaget och teknologijätten Apple. Finansieras med prenumerationer.

Pris: 7 dagar gratis, sedan 5,99€/månad.

Bindningstid: Nej.

Offline: Ja.

Enheter: Upp till 3 samtidigt, beroende på planen.

Titta utomlands: Ja.

Innehåll: Endast egna originalserier, 13 stycken i nuläget.

Populärt: See.

Originalinnehåll: T.ex. The Morning Show (har endast originalinnehåll).