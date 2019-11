Självkritisk Iivo Niskanen klar etta i Rovaniemi – ”Jag var inte på topp i dag”

Iivo Niskanen går från klarhet till klarhet. Niskanen följde upp förra veckoslutets segrar i Olos med en överlägsen triumf i finska cupen i Rovaniemi. Trots den klara segern var han inte nöjd: Det kändes inte bra, säger han.

Iivo Niskanen har de senaste säsongerna varit världens bästa åkare i distanslopp med klassisk teknik. Han har jobbat hårt för att nå en snarlik nivå i fri teknik och mycket tyder på att han gjort stora framsteg.

Förra veckoslutet vann han fristilsloppet i Olos med 20 sekunder till godo på ryssen Denis Spitsov, som tog OS-brons i Pyeongchang på 15 kilometer fritt. I dag skejtade han till seger finska cupen.

– Det kändes inte bra. Av någon anledning var jag inte på topp i dag. Det kändes inte lika bra som förra veckoslutet, säger Niskanen till Yle.

– Förhoppningsvis är kroppen piggare nästa veckoslut i Ruka.

Niskanen ryckte upp ett försprång på tolv sekunder under de första fem kilometerna. Under återstoden av loppet höll han ställningarna och segrade med 17 sekunder till godo på tvåan Ristomatti Hakola.

Trean Perttu Hyvärinen förlorade kampen om andra platsen med fyra sekunder.

Tättrion var i en klass för sig i loppet som mätte 16,5 kilometer. Fyran Juho Mikkonen förlorade med en och en halv minut mot Niskanen.

Minkens nyförvärv ett utropstecken

Hela 136 herrar hade anmält sig till tävlingen. Av dessa representerade tolv FSS-föreningar.

Bäst av FSS-åkarna var IF Minkens nyförvärv Kalle Parantainen. Den 20-åriga talangen tog många meriterade skalper i och med sin tionde plats.

Parantainens klubbkamrat Remi Lindholm var tolva.

Finska cupen på skidor fortsätter i morgon med klassisk sprint.

Finska cupen på skidor, herrar 16,5 km fri stil

Iivo Niskanen 40.39,1 Ristomatti Hakola + 16,5 Perttu Hyvärinen + 20,6 Juho Mikkonen + 1.30,3 Joel Ikonen + 1.35,3 Lauri Vuorinen + 2.09,9 Joni Mäki + 2.09,9 Lari Lehtonen + 2.22,9 Kari Varis + 2.36,9 Kalle Parantainen IF Minken +3.21,5

12. Remi Lindholm IF Minken + 3.36,5

42. Oscar Högnabba IF Åsarna + 5.52,1

43. August Högnabba IF Åsarna + 5.57,6

52. Viljam Knif IF Åsarna + 6.27,8

57. Johannes Vuorela IF Minken + 6.34,6

71. Benjamin Sundqvist IF Minken + 7.36,4

83. Jonas Nordström IF Sibbo-Vargarna + +8.40,6

89. Ville Parantainen IF Minken + 9.24,7

93. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna + 10.02,5

102. Joachim Gustafsson IF Femman + 11.22,5

107. Joakim Nordström IF Sibbo-Vargarna + 12.22,0