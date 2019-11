Sylvasst genrep av Krista Pärmäkoski – krossade landslagsåkarna i finska cupen

Krista Pärmäkoski var förkrossande överlägsen på den fria milen i finska cupen i Rovaniemi. Hon slog de finländska landslagsdamerna med stor marginal i genrepet inför världscupöppningen i Ruka nästa vecka.

Krista Pärmäkoski överraskade genom att lämna det finländska landslaget i längdskidåkning efter förra säsongen. Det kan ha varit ett smart beslut.

Pärmäkoski var fullständigt överlägsen i Rovaniemi. Hon vann med 30 sekunder till godo på tvåan Kerttu Niskanen. Trean Laura Mononen förlorade med 52 sekunder.

Förväntar sig goda resultat i Ruka

Tävlingen genomfördes i blött före vilket ledde till att snön blev porös och mjuk.

– Det var utmanande. Jag koncentrerade mig på att hålla fokus och att inte förivra mig, säger Pärmäkoski.

Hon ville inte dra långt gående slutsatser utgående från dagens insats på grund av förhållandena.

– Men det var klart bättre än förra veckoslutet. Det var positiv åkning med tanke på att jag kände mig seg i morse, säger Pärmäkoski som slutade tvåa bakom ryskan Natalija Nepriajeva i Olos för en vecka sen.

– Jag förväntar mig att jag gör bra lopp i Ruka nästa veckoslut.

Pigg insats av Julia Häger

IF Minkens Julia Häger var bästa FSS-åkare. Häger placerade sig på 14:e plats. Också hon betonade att föret var utmanande.

– Det var massor med mjuk snö på banan så det var tungt, säger Häger i Yles sändning efter målgången.

Häger hade anmält sig för sent till loppet men tävlingsledningen lät henne ställa upp i alla fall. Hon åkte ut som första dam i tävlingen.

– Jag hörde inga mellantider så jag körde bara på, säger hon.

Hägers klubbkamrat Andrea Julin ställde inte upp men hennes tränare Roland Villför bekräftar till Yle Sporten att hon kommer att delta i den klassiska sprinten i morgon.

Herrarna åker 16,5 kilometer med fri stil i Rovaniemi med start klockan 12.05.

Finska cupen, damer 10 km fri stil:

Krista Pärmäkoski 26.02,4 Kerttu Niskanen +30,1 Laura Mononen +51,8 Susanna Saapunki +57,0 Anne Kyllönen +57,8 Johanna Matintalo +1.13,2 Hennariikka Rahkola +1.37,2 Maija Hakala +1.39,9 Anita Korva +1.56,2 Katariina Lonka +1.59,1

14. Julia Häger IF Minken +2.13,1

35. Hanna Ray IK Falken +3.56,9

42. Linnea Henriksson IF Femman +4.33,3

57. Maarit Korpi IF Åsarna +6.11,6

59. Jennifer Antell IF Femman +6.32,2

63. Anna-Kajsa Lall IF Femman +10.05,4