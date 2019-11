Övertygande sprintinsatser av Matintalo och Hakola – Pärmäkoski utslagen redan i semifinal

Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Johanna Matintalo och Ristomatti Hakola är redo för världscupsprinten i Ruka nästa vecka. Båda två övertygade stort då de tog var sin seger i klassisk sprint i finska cupen i Rovaniemi.

Många förväntade sig att Johanna Matintalo skulle få sitt stora internationella genombrott redan förra säsongen. De förhoppningarna grusades på grund av diverse sjukdomar och skador.

Utgående från insatsen i Rovaniemi i dag är Matintalo ett mycket intressant namn då världscupen inleds nästa veckoslut i Ruka. Hon marscherade från seger till seger utan att någon ens var i närheten att hota henne.

– Åtminstone i nationell jämförelse är jag i bra form. Det ska bli intressant att se hur det går i ett internationellt startfält. Det här ger gott självförtroende inför världscuptävlingarna i Ruka, säger Matintalo.

Matintalo vann finalen med nästan tre sekunder till godo på tvåan Kerttu Niskanen. Blott 19-åriga Tiia Olkkonen överraskade glatt genom vara trea. Hon besegrade många landslagsåkare.

Pärmäkoski blek värre

Tävlingens stora skräll var Krista Pärmäkoskis bleka takter. Hon förlorade klart mot Johanna Matintalo redan i kvartsfinalskedet och hon var helt chanslös i sitt semifinalheat.

Pärmäkoski blev avsågad tidigt och kom i mål som sista dam över åtta sekunder efter Matintalo.

– Det här är en överraskning. Utgångsläget är att Pärmäkoski är toppnamnet på damsidan i Finland. Både i distanslopp och sprint, säger Yles skidexpert Kalle Lassila.

Oflyt för Andrea Julin

Andrea Julin hade förhoppningar om att cementera sin plats i Finlands trupp till världscupöppningen i Ruka nästa vecka. Efter 19:e snabbast i kvalet hade hon oflyt i sitt heat.

Julin trasslade in sig i en konkurrent och tappade rytmen. Hon kämpade tappert men tredje platsen var inte nog för att avancera till semifinal. IF Minken-åkaren var en dryg sekund från att knipa en semifinalplats via tidsjämförelse.

Julins klubbkamrat Julia Häger var 21:a i kvalet. Hon fick tampas med bland andra Matintalo och Pärmäkoski i sitt kvartsfinalheat. Tredje platsen var inte nog för att föra henne heller till semifinal.

Hakola i en klass för sig

Ristomatti Hakola var lika överlägsen i herrsprinten som Johanna Matintalo var på damsidan. Hakola avgjorde alla lopp genom att rycka i det långa motlutet under första halvan av banan.

Segermarginalen i finalen till tvåan Joni Mäki var nästan tre sekunder.

– Det var en bra dag. Kroppen kändes pigg hela dagen. Jag slog många tuffa åkare så förhoppningsvis kan jag göra väl i från mig i Ruka, säger Hakola.

Lauri Vuorinen var trea. Iivo Niskanen är inte känd som någon sprintkanon men lyckades ändå ta sig till final. Niskanen placerade sig på fjärde plats.

Ingen av FSS-herrarna nådde kvartsfinalskedet. Unga Alexander Ståhlberg från Norrvalla Ski Team var bästa FSS:are i kvalet. Han placerade sig på 47:e plats.

Damer klassisk sprint

Johanna Matintalo 2.51,75 Kerttu Niskanen + 2,80 Tiia Olkkonen +3,14 Anne Kyllönen +3,77 Laura Mononen +4,19 Jasmi Joensuu +14,63

40. Hanna Ray IK Falken

53. Anna-Kajsa Lall IF Femman

56. Rebecca Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura

59. Jennifer Antell IF Femman

63. Linnea Henriksson IF Femman

Herrar klassisk sprint

Ristomatti Hakola 3.15,40 Joni Mäki +2,74 Lauri Vuorinen +4,26 Iivo Niskanen +4,76 Juho Mikkonen +4,82 Perttu Hyvärinen +11,67

47. Alexander Ståhlberg Norrvalla Ski Team

52. Jonas Nordström IF Sibbo-Vargarna

64. Johannes Vuorela IF Minken

81. August Högnabba IF Åsarna

85. Oscar Högnabba IF Åsarna