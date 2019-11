Avstängde Max Hauke talar ut om dopningen – berättar om nätverk av läkare och hur man lurar systemet

Max Hauke ertappades med en kanyl i armen mitt under skid-VM. Han stängdes av och dömdes till fängelse men sedan dess har det varit tyst kring österrikaren. Nu talar han ut om dopningen i en intervju med Expressen.

VM i Seefeld blev inte den stora festen som österrikisk längdskidåkning hoppades. En stor dopningsskandal nystades upp och mitt i händelsernas centrum fanns hemmaåkarna Max Hauke och Dominik Baldauf.

Bägge stängdes i somras av i fyra år och Hauke dömdes dessutom till ett villkorligt fängelsestraff. Sedan dess har det var tyst om åkarna men nu väljer Max Hauke att berätta om dopningen i en intervju för den svenska tidningen Expressen.

Hauke var en lovande åkare i junioråldern men som senior växte avståndet till toppen. Efter att landsmannen Johannes Dürr åkte fast i samband med OS i Sotji 2014 visste Hauke att det var den vägen han också skulle ta.

– Johannes var en talang ungefär som jag. Han nådde toppen. Och han dopade sig. Så för mig blev det en sanning: Att enda chansen att nå dit var genom dopning.

– Och jag gjorde mitt livs misstag. Jag borde ha tänkt ett varv till. Insett att det fanns andra vägar, andra möjligheter. Men jag gjorde inte det och sedan fanns det ingen väg tillbaka, säger Hauke till tidningen.

Blodtransfusioner på hotellet

Via Dürr fick Hauke kontakt med läkaren Mark Schmidt och började dopa sig under 2016. Hauke berättar att han betalade 10 000 euro per säsong för dopningen och under tävlingshelger genomfördes blodtransfusioner på åkarnas hotell.

– Läkarteamet bokade ofta ett rum på samma hotell. Så fick jag ett meddelande om en tidpunkt att komma dit – och 20 minuter senare var allt klart. Efter loppet kallades jag dit igen på ny blodkontroll.

– Ingen brydde sig ju om man gick mellan ett par rum på samma hotell. Och ibland, som i Lillehammer, hyrde läkarna i stället ett helt hus, säger han.

Max Hauke nådde aldrig den absoluta världseliten som senior. Max Hauke fotograferad från sidan i en nedförsbacke Bild: /All Over Press

Hauke säger att han i början var nervös inför dopningstester men då han gång efter gång klarade sig växte förtroendet för läkaren Schmidt. Och det var inte speciellt svårt att lura dopningsjägarna.

– Det finns några timmar när du aldrig blir testad på natten. Tar du tillväxthormon innan du går och lägger dig går det inte att upptäcka när du vaknar. Det är borta.

– Dricker du lite saltvatten blir dina blodvärden normala igen, säger han.

Hauke ville vara som bäst under 15-kilometersloppet i klassisk stil i VM på hemmaplan. Han uppskattar att dopningen gjorde honom ungefär 40 sekunder snabbare på den distansen och fram till VM gällde det att väcka så lite uppmärksamhet som möjligt.

Men Hauke kom aldrig till start på distansen i VM. Samma dag slog polisen till mot åkarnas hotell och Hauke togs på bar gärning med en kanyl i armen. Bilder från polisrazzian spreds sedan över världen.

– Varje gång jag ser den där bilden hör jag ljudet av när polisen slår in dörren. Minns sekunder när jag inser att allt är över. Det var den tuffaste sekunden i mitt liv, säger han.

Max Hauke. Max Hauke. Bild: imago/Eibner Europa/All Over Press

Tror inte att sporten är helt ren

Läkaren Mark Schmidt sitter fortfarande fängslad i Tyskland och Hauke tror att det finns ett nätverk av dopningsläkare.

– Det var uppenbart att han pratade med andra läkare, fick information om hur man skulle dölja allt bäst. Åkaren är bara sista länken i kedjan. Utan en läkare som hjälper dig kan du inte dopa dig. Du har inte möjligheterna.

– Det är de här läkarna som måste bort. Det är vägen för en ren sport och jag tror att jag hjälpt till att få Wada att förstå det nu, säger han.

Om några dagar drar en ny världscupsäsong igång. Då samlas världens bästa åkare i Ruka.

– Det finns fortfarande svarta får där ute. Jag tror att sporten blir renare men ingen kan säga att sporten är helt ren.

Expressen: Finns det fuskare på startlinjen i Ruka?

– Jag vet inte riktigt ... men nej, jag tror inte alla är helt rena, säger han.