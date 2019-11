Målvakten Kaapo Kähkönen blir säsongens 43:e NHL-finländare – ett dussintal AHL-finländare fortsätter att knacka på dörren till finrummet

NHL-klubben Minnesota meddelar att JVM-hjälten från 2016, Kaapo Kähkönen, vaktar målet då laget möter New Jersey natten till onsdag finsk tid. Kähkönen blir då säsongens 43:e finländare. Förra säsongen fick 49 finländare spela NHL-grundseriehockey och det rekordet kan mycket väl slås. I AHL väntar många finska målvakter på att få chansen i rampljuset.

Kähkönen blev stor hjälte då han under JVM-turneringen på hemmaplan 2016 tog över förstaspaden av en darrig Veini Vehviläinen och Finland vann guld.

Sommaren 2018 tog 23-åringen klivet över Atlanten och gör nu sin andra säsong i Minnesotas NHL-organisation. Kähkönen har även tidigare varit uppkallad till NHL, men har då blivit utan speltid. Nu saknas förstemålvakten Devan Dubnyk, och då Minnesota spelar matcher två dagar efter varandra, kommer Kähkönen och Alex Stalock att dela på målvaktssysslan. Journalisten Michael Russo bekräftar det hela på Twitter.

Säsongens NHL-finländare Målvakter (7):

Kasimir Kaskisuo

Joonas Korpisalo

Mikko Koskinen

Antti Raanta

Tuukka Rask

Pekka Rinne

Juuse Saros Backar (11):

Ville Heinola

Miro Heiskanen

Henri Jokiharju

Esa Lindell

Olli Määttä

Sami Niku

Markus Nutivaara

Juuso Riikola

Rasmus Ristolainen

Urho Vaakanainen

Sami Vatanen Anfallare (24):

Sebastian Aho

Joel Armia

Aleksander Barkov

Henrik Borgström

Joonas Donskoi

Valtteri Filppula

Markus Granlund

Mikael Granlund

Erik Haula

Roope Hintz

Kaapo Kakko

Kasperi Kapanen

Mikko Koivu

Otto Koivula

Leo Komarov

Jesperi Kotkaniemi

Patrik Laine

Artturi Lehkonen

Eetu Luostarinen

Joona Luoto

Mikko Rantanen

Miikka Salomäki

Antti Suomela

Teuvo Teräväinen

I AHL-klubben Iowa har Kähkönen blandat och gett. Denna höst har 23-årige Mat Robson varit Kähkönens målvaktspar i farmarligan och han levererat betydligt bättre statistik. Kanadensaren har på sina 9 matcher 92,9 i räddningsprocent och 2,06 i insläppta mål per match, medan Kähkönens motsvarande siffror är 90,9 och 2,47. Då Dubnyk behövde ersättas föll ändå valet på den mer rutinerade finländaren.

Lankinen jobbar sig närmare NHL

I AHL finns det åtminstone ett dussintal finländare som har realistiska chanser att få spela åtminstone en NHL-match under säsongen.

AHL-finländarnas statistik Spelare Klubb Poäng NHL-spel Sami Niku Manitoba 15. 3 + 9 = 12 X Kristian Vesalainen Manitoba 20. 4 + 6 = 10 Otto Leskinen Laval 21. 1 + 9 = 10 Eetu Luostarinen Charlotte 12. 5 + 3 = 8 X Janne Kuokkanen Charlotte 16. 2 + 6 = 8 Henrik Borgström Springfield 14. 5 + 2 = 7 X Antti Suomela San Jose 11. 4 + 3 = 7 X Otto Somppi Syracuse 10. 3 + 4 = 7 Aleksi Saarela Rockford/Springfield 18. 3 + 4 = 7 Urho Vaakanainen Providence 17. 2 + 5 = 7 X Niko Mikkola San Antonio 20. 2 + 5 = 7 Eetu Tuulola Stockton 13. 4 + 2 = 6 Rasmus Kupari Ontario 18. 4 + 2 = 6 Eeli Tolvanen Milwaukee 20. 4 + 2 = 6 Joel Kiviranta Texas 19. 1 + 5 = 6 Jani Hakanpää San Diego 13. 0 + 6 = 6 Aleksi Heponiemi Springfield 17. 0 + 6 = 6 Joona Koppanen Providence 11. 3 + 2 = 5 Otto Koivula Bridgeport 10. 2 + 3 = 5 X Sebastian Repo Springfield 12. 2 + 3 = 5 Markus Hännikäinen Cleveland 9. 1 + 4 = 5 X Olli Juolevi Utica 14. 0 + 5 = 5 Oliwer Kaski Grand Rapids 15. 2 + 2 = 4 Teemu Kivihalme Toronto 16. 1 + 3 = 4 Oula Palve Wilkes-Barre/Scranton 19. 0 + 4 = 4 Miikka Salomäki Milwaukee 6. 1 + 2 = 3 X Niclas Almari Wilkes-Barre/Scranton 12. 1 + 2 = 3 Joona Luoto Manitoba 9. 0 + 3 = 3 X Ville Meskanen Hartford 15. 0 + 3 = 3 Joni Tuulola Rockford 16. 0 + 3 = 3 Kasper Björkqvist Wilkes-Barre/Scranton 6. 1 + 0 = 1 Ville Heinola Manitoba 3. 0 + 1 = 1 X Vili Saarijärvi Grand 11. 0 + 1 = 1 Mikael Hakkarainen Rockford 1. 0 + 0 = 0 Alex Lintuniemi Charlotte 4. 0 + 0 = 0 Målvakt Klubb Matcher Insläppta mål Räddnings-% NHL-spel Antti Raanta Tucson 1 0,00 100,00 % X Kasimir Kaskisuo Toronto 8 2,13 92,80 % X Veini Vehviläinen Cleveland 9 2,03 92,40 % Kevin Lankinen Rockford 6 2,62 91,80 % Christopher Gibson Bridgeport 10 2,44 91,40 % Kaapo Kähkönen Iowa 10 2,47 90,90 % Ville Husso San Antonio 14 2,58 90,80 % Emil Larmi Wilkes-Barre/Scranton 3 4,05 88,20 % Statistikkälla: Eliteprospects

Slumpen har en stor betydelse för en handfull blåvita målvakter, då bara en skada på en NHL-målvakt innebär att de kallas upp.

Christopher Gibson i New York Islanders organisation har spelat NHL-ishockey under tre av de fyra föregående säsongerna. Just nu är han målvaktsetta i farmarlaget Bridgeport. En skada på Thomas Greiss eller Sergej Varlamov i NHL-laget lär igen öppna Gibsons NHL-dörr.

Det samma gäller för Veini Vehviläinen i Columbus organisation. I AHL-laget Cleveland har Vehviläinen och letten Matiss Kivlenieks hittills delat på målvaktssysslan men finländaren har en bättre meritförteckning och bättre statistik. 92,4 i räddningsprocent och 2,03 insläppta mål mot 90,3 och 2,51 för Kivlenieks.

Vehviläinen har imponerat stort och hans 2,03-notering är näst bäst i hela ligan, bara Milwaukees Troy Grosenick är snäppet bättre med 2,02. Joonas Korpisalo och Elvis Merzlikins bildar i nuläget Columbus målvaktspar.

Veini Vehviläinen väntar på att få spela NHL-hockey i Columbus. Veini Vehviläinen fick mota puckar i Columbusmålet. Bild: Jeanine Leech/Icon Sportswire/AOP

HIFK-produkten Ville Husso jagar tålmodigt sin NHL-dröm i St. Louis organisation. Förra säsongen var Hussos San Antonio dåligt men i år har laget gått klart bättre. Husso, som i fredags höll nollan för andra gången för säsongen, är given etta i San Antonio och trea i St. Louis målvaktsrangordning bakom Jordan Binnington och Jake Allen.

VM-guldhjälten Kevin Lankinen har varit skadad i höst och har i Chicagos farmarlag Rochester kämpat om speltid tillsammans med Collin Delia och Matt Tomkins. Delia fick förra säsongen spela 16 NHL-matcher och det såg under en tid ut som att han skulle få fortsätta som målvaktstvåa i Chicago. Chicago skrev ändå kontrakt med svensken Robin Lehner den 1 juli.

I AHL har Delia inte alls fått till det och har en räddningsprocent på 86,3 och 4,09 insläppta mål per match. I nuläget torde därför Lankinen vara aktuell för ett NHL-uppdrag om Lehner eller Corey Crawford skadas.

Kaski väntar på samtal från Detroit

På den blåvita backsidan är Montreals Otto Leskinen poängetta med 1 + 9 = 10 poäng på 21 matcher och han har imponerat på många med sitt offensiva mod. I farmarlaget Laval finns det ändå många backar med NHL-erfarenhet men Leskinen är med i diskussionen om någon behöver kallas upp.

Otto Leskinen drömmer om en plats i Montreal. Otto Leskinen fick dra på sig Montreals klassiska tröja. Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sports/AOP

I Detroits organisation får VM-guldmedaljören Oliwer Kaski vänta på att kallas upp. Detroit har ett svagt lag och har dessutom haft stora skadeproblem under hösten. Backtrion Joe Hicketts, Dylan McIlrath och Jonathan Ericsson, som knappast kan anses hålla någon vidare NHL-klass, har under hösten bollats mellan NHL och AHL. Detroit bygger om och kommer förmodligen även att låta Kaski visa upp sig under säsongens gång.

Oliwer Kaski fick spela träningsmatcher med Detroit. Oliwer Kaski visar prov på sina offensiva färdigheter. Bild: Jeanine Leech/Icon Sportswire/AOP

Anaheims situation påminner till viss del om Detroits. Backbesättningens bredd imponerar inte och många backar har dessutom varit skadade. Jani Hakanpää tecknade i somras ett envägskontrakt och förväntades direkt knipa en NHL-plats, men han gjorde ingen bra försäsong och förpassades till farmen.

Nio Anaheimbackar har fått spela NHL-hockey under hösten, men Hakanpää sitter fortsättningsvis fast i AHL. 27-åringen har i poängväg noterats för 0 + 6 på 13 matcher och kan mycket väl få testa på NHL-hockey under säsongens gång.

Det vore så gott som givet att draftfemman från 2016, Olli Juolevi, äntligen skulle få NHL-debutera i Vancouver om det inte vore för hans stora skadeproblem. Juolevi missade en stor del av förra säsongen på grund av en knäskada och drog nyligen på sig en ny skada. Det är i allra högsta grad ovisst när finländaren, som rapporteras ha gjort spelmässiga framsteg under hösten, kan vara aktuell för spel igen.

Niko Mikkola gör sin andra säsong i St. Louis farmarlag San Antonio och är i år assisterande lagkapten. Han har gjort väl ifrån sig men konkurrensen om NHL-istiden är fortsättningsvis stentuff. St. Louis har i nuläget åtta backar men Mikkola torde vara en av de första som knackar på dörren om NHL-laget drabbas av skadeproblem.

Tolvanen stampar på stället

Eeli Tolvanen gjorde som 18-åring en sensationellt bra säsong (2017–18) i Jokerit och landslaget. 19 + 17 = 36 poäng på 49 matcher i KHL, 3 + 6 = 9 på 5 matcher i OS och 2 + 2 = 4 poäng på 4 matcher i VM. Efter det har det inte hänt speciellt mycket.

Höstens saldo i AHL-laget Milwaukee är blygsamma 4 + 2 = 6 poäng på 20 matcher, vilket bara räcker till en 14:e plats i lagets poängliga. Då Tolvanen är en utpräglad offensiv spelare är han i nuläget långt ifrån en plats i Nashvilles rampljus.

Nashvilles Eeli Tolvanen jagar en puck i en träningsmatch mot Florida. Nashvilles Eeli Tolvanen jagar en puck i en träningsmatch mot Florida. Bild: Steve Roberts/CSM/All Over Press

Nashvillestjärnan Viktor Arvidsson skadades nyligen och förväntas vara borta i 4–6 veckor. Hade Tolvanen imponerat i AHL hade han varit en given kandidat för Nashvilles andrakedja. I stället föll valet på 28-årige Daniel Carr som nu får chansen att etablera sig i Nashville. Carr har noterats för imponerande 11 + 10 = 21 poäng på 16 AHL-matcher.

Yles NHL-korrespondent Tommi Seppälä skrev i fredags att Eeli Tolvanen borde överväga en comeback till Europa om han inte får det att lossna i AHL.

Tolvanen reserverades som 30:e spelare sommaren 2017. Strax före det lade Winnipeg nyporna på ett annat målspottarlöfte, Kristian Vesalainen. Vesalainen fick inleda säsongen 2018–19 i NHL men räckte inte till och blev snabbt förpassad till AHL. Därefter valde Vesalainen till Winnipegs besvikelse att vända hem då han kritade på för KHL-Jokerit.

Kristian Vesalainen fick dra på sig Winnipegtröjan i en träningsmatch mot Calgary. Winnipegs Kristian Vesalainen i en duell mot Calgarys Elias Lindholm. Bild: imago images/Larry MacDougal/ All Over Press

Trots att Winnipeg inte kan stoltsera med någon imponerande bredd på offensiven har Vesalainen fått nöja sig med att harva på i AHL under hösten. I de sju senaste matcherna har det blivit 3 + 3 poäng men helhetssaldot är ändå rätt så blygsamt för Vesalainen: 4 + 6 = 10 poäng på 20 matcher.

Vesalainens styrkor ligger i offensiven och han behöver producera bättre för att vara aktuell för NHL-spel under säsongen.

Somppi utropstecken

Carolinas 21-årige anfallare Janne Kuokkanen har fått spela NHL-hockey under sina båda säsonger i organisationen. Totalt har det blivit elva NHL-matcher, men inga poäng. Carolina har en stark anfallsuppsättning och konkurrensen om istiden är tuff.

Eetu Luostarinen, som inledde säsongen som Kuokkanens kedjekamrat, blev uppkallad till NHL i början av november och kan mycket väl ha spelat till sig en permanent plats i rampljuset. Just nu är Luostarinen fjärdecenter i Carolina, medan Kuokkanen är andrecenter i Charlotte.

Janne Kuokkanen försöker överlista Nashvillemålvakten Pekka Rinne i en träningsmatch. Carolinas Janne Kuokkanen försöker överlista Pekka Rinne i Nashvillemålet. Bild: Steve Roberts/CSM/All Over Press

I Tampa Bays farmarlag Syracuse gör 21-årige doldisen Otto Somppi väl ifrån sig. Förra säsongen hade han svårt att platsa och noterades för 2 + 2 = 4 poäng på 27 matcher. Nu är han redan uppe i 3 + 4 = 7 poäng på bara 10 matcher. Tampa Bay har kanske NHL:s vassaste spets och bästa bredd i anfallsväg, så NHL-spel är orealistiskt för Somppi under en överskådlig framtid.

I höstas gjorde Joel Kiviranta väl ifrån sig på Dallas försäsongsläger men har inte alls fått till det i AHL. I AHL:s sämsta lag Texas är saldot 1 + 5 = 6 poäng på 19 matcher. Ett skadedrabbat Dallas har under hösten tvingats kalla upp spelare från farmen, men valet har alltid fallit på Kivirantas AHL-kollegor.

Jason Dickinson och Joel Kiviranta firar ett mål i en träningsmatch. Jason Dickinson och Joel Kiviranta firar ett mål i en träningsmatch. Bild: /All Over Press

Los Angeles gör ingen hemlighet av att laget är inne i en ombyggnadsfas. En del av den planen är att Rasmus Kupari får utvecklas i farmarlaget Ontario. Under hösten har 19-åringen axlat rollen som förste- eller andrecenter i AHL. Saldot är 4 + 2 = 6 poäng på 18 matcher. Blir det NHL-spel redan under denna säsong lär det först bli aktuellt under våren.

Förutom spelarna i AHL kan även ett par FM-ligafinländare ännu bli NHL-aktuella. Julius Honka och Jesse Puljujärvi har deklarerat att de är intresserade av NHL-spel under den här säsongen. För att kunna spela i NHL måste de ändå teckna kontrakt senast på söndag.

Backen Honka håller för tillfället till i JYP och det finns inte mycket som talar för att han skulle intressera någon NHL-klubb. Dallas äger fortsättningsvis hans NHL-rättigheter men Honka ingår inte i klubbens framtidsplaner.

Jesse Puljujärvi fick spela landslagshockey i Helsingfors för ett par veckor sedan. Jesse Puljujärvi ler under Lejonens träningspass. Bild: Lehtikuva

Puljujärvi har gått ut med att han gärna återvänder till NHL bara han inte behöver representera Edmonton. Edmonton har sensationellt nog fått ordning på torpet och är nu etta i väst. Då det äntligen finns hopp om sportslig framgång i Edmonton redan i vår kan frestelsen vara stor för klubbchefen Ken Holland om någon annan klubb erbjuder en etablerad anfallare i utbyte mot Puljujärvi.