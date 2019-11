Den frigivna ukrainska regissören Oleg Sentsov till EU-parlamentet: "Lita inte på Putin"

Lita inte på Putin och Ryssland. De vill ha Ukraina på knä och de vill styra med sina egna starka metoder, sade den ukrainska filmregissören Oleg Sentsov då han i dag tog emot EU-parlamentets Sacharovpris som EU-parlamentet tilldelade honom 2018.

Oleg Sentsov har sedan 2014 suttit fängslad i Ryssland men släpptes fri i september i samband med en rysk-ukrainsk fångutväxling.

Efter frigivningen sade Sentsov att han kommer att arbeta för att fler politiska fångar släpps.

Sentsov hör till de mest högljudda kritikerna av Ryssland efter den ryska annekteringen av hans hemregion Krim.

Sentsov höll ett kort tal i dag då han tog emot Sacharovpriset i Strasbourg.

Då han tackade för den stora äran som Sacharovpriset för med sig ville han inte tacka för sin egen del utan för de ukrainska politiska fångarna i ryska fängelser.

Sentsov sade att det är viktigt att vara uppmärksam på den ryska presidenten Vladimir Putins inviter, och han uppmanade alla att inte lita på Putins löften om förhandlingar och fred.

- Ryssland och Putin kommer att lura er. Jag ber er: Lita inte på Putin. De önskar inte fred i Donbass och Ukraina. De vill ha Ukraina på knä och de vill styra med sina egna starka metoder.

Oleg Sentsov poängterade att ukrainarna kämpar för sin frihet ända till slutet.

Oleg Sentsov prisar EU som institution. Han anser att Ukraina ska söka sig närmare EU:s värderingar och att Ukraina behöver en fastare anknytning till EU.

- I Ukraina finns det en "eurooptimism". För oss finns det ingen annan väg ut. Det handlar om vår överlevnad som nation.

- Ni har många interna problem. Ni har olika åsikter om utveckling och reformer - men vi önskar att vi hade era problem. Nivån på problemen hos er och hos oss går inte att jämföra.

I sitt tal hänvisade Sentsov genomgående till fångar och aktivister som kämpar för Ukraina, och påpekade att många har gett sina liv för Ukrainas självständighet.

Sentsov nämnde alla de tusentals människor som har stupat och de unga män som just nu kanske utsätts för tortyr i fängelser.

- Tänk på att människor hela tiden grips, familjer får sina hus genomsökta och fäder, bröder riskerar sina liv i militären för vår frihet.

Glöm inte det! Länge leve Ukraina!

I ett uttalande för tidningen The Guardian tidigare i veckan sade Oleg Sentsov att det finns mycket "smutsiga pengar" i Moskva och att korruption är en av hörnstenarna i president Putins politik.

Sentsov likställde den ryska politiken med feodalismen under medeltiden; president Putin delar ut inflytande till dem som understöder honom.

- Alla som försöker ta sig ut ur Putins inflytandesfär bestraffas så som han gjorde i Georgien och Ukraina. Om han förlorar sina politiska alternativ tar han till militära medel. Han eftersträvar inte fred, han eftersträvar underkastelse. Ryssland håller på att omvandlas från en auktoritär stat till en totalitär stat. Nu kontrolleras och avlyssnas också internettrafiken.