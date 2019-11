Klara Hammarström debuterar i Melodifestivalen, Linda Bengtzing är med för sjunde gången: "Det är som att vara gravid"

Startskottet för Melodifestivalen ljöd i dag när de 28 artisterna presenterades hos SVT - efter en sållning bland över 2 500 bidrag. Med finns garvade veteraner som Nanne Grönvall och Linda Bengtzing, men också alldeles nya namn i branschen.

79 låtskrivare och 36 artister står för de 28 låtar som tävlar i Melodifestivalen 2020.

Hela listan på artisterna hittar du här.

Med finns både väldigt erfarna tävlande och alldeles nya. 39 av låtskrivarna är debutanter, 13 av artisterna debuterar.

"Det är som att vara gravid, sen vill man visa upp sin schlagerbebis!"



För Linda Bengtzing som deltar i deltävlingen i Göteborg i februari blir det sjunde gången hon är med sedan första gången 2006.

- Sjunde och tydligen nån slags rekord, att jag är den som varit med flest gånger som ensam artist. Det känns stort, och jag känner mig gammal också.

Sin låt Alla mina sorger beskriver hon som en väldigt poppig svensk låt som låter som hon. Den är en av de 12 låtar som är på svenska i årets tävling, men språkvalet var ingen självklarhet: hon tror inte det är en låt med svensk text som vinner.

Vad krävs det av en vinnarlåt då?

- Jag tror det krävs en engelsk låt, tyvärr. Sen är det det här magiska man inte kan sätta fingret på, när allting stämmer. Och så är det ju en låt i tiden, och vad låten i tiden är nu det kan ju inte ens SVT bedöma, de har ingen aning om hur folk kommer reagera.

Vad säger du om konkurrenterna i år?



- Paul Rey tror jag sitter på vinnarlåten. Och han är med i min deltävling.

Vad betyder Melodifestivalen för dig som artist?

- Jag är världens sämsta förlorare. Helst skulle jag inte se det som en tävling utan som ett gigantiskt reklamuppdrag, både för SVT och för musik och för mig själv. Men det är ju som att vara gravid i flera månader med sin schlagerbebis. Förlossningen är sjukt jobbig men så kommer den lilla bebisen som man älskar. Så det är klart jag vill vinna, men för mig är det viktigaste att visa min bebis, min låt.

Representerade Estland i fjol och hoppas representera Sverige i år

Victor Crone tävlar i år med låten Troubled waters - efter att i våras ha representerat Estland i Eurovisionen med låten Storm. Då landade han plats 19 av 26.

- Jag är ju svensk, det känns självklart att göra det här, jag hoppas estländarna tycker det är okej. Storm gick bra, jag tänkte efter Eurovision att nej nu tar jag paus, det var så mycket. Men så är det ju extremt kul, jag ville göra det igen.

Hur viktig är Melodifestivalen när det gäller att få synlighet som artist?

- Den är viktig, extremt viktig. Sen finns det så klart andra vägar, men den är ju väldigt snabb, explosiv, när var tredje svensk tittar. Det är en extremt bra yta att synas på.

Troubled waters beskriver han som en poplåt med stor refräng, men svårsjungen.

- Det ska vara lite utmanande. För mig handlar den om att vara borta ute i världen men komma hem, lite som det varit.

Vad krävs det av en låt för att vinna hela Melodifestivalen och sedan Eurovisionen?

- Det är väl hela paketet. Scenshow, låt, performance - alla bitar måste sitta på plats. Det måste kännas genuint, inte påklistrat. Och det måste kanske vara en låt som är ganska bred, eftersom det är en tävling för alla åldrar och alla röstar.

Vad säger du om konkurrensen, var det någon du blev särskilt glad över att är med?

- Väldigt många. Paul Rey är kul, Albin Johnsén, Hanna Ferm. The Mamas är säkert svårslagna.

Från ryttare i reality tv-serie till Melodifestivalartist

Ett av de alldeles nya namnen är Klara Hammarström, 19 år gammal och känd från realityserien Familjen Hammarström. Hon har tidigare tävlat i ridsport men gör nu mellodebut med låten Nobody.

Hon säger att ridsporten har lärt henne vad det innebär att lägga mycket tid på träning och stå inför press, och att hon vet vad som krävs.

- Jag tippar på att min låt är väldig stark. Det är extremt kul att bara gå in och göra sitt bästa men man måste tro på sig själv om man ska någonstans, säger Hammarström.

Melodifestivalen beskriver hon som en stor och rolig grej hon alltid haft som högt mål att vara med i.

- Mello använder jag som en stor upplevelse, inte för att slå igenom, utan för att det är lärorikt och jag ska växa som artist.

Flera veteraner och tidigare vinnare med igen

Andra välkända namn i Melodifestivalen 2020 är Nanne Grönvall, som deltagit flera gånger som både låtskrivare och artist, och både solo och i grupp. I år deltar hon med både låten Carpool karaoke som hon uppför själv, och låten Om du tror att jag saknar dig som Jakob Karlberg uppför - i samma deltävling som Grönvall uppträder i.

Flera av artisterna i år har klarat sig väldigt bra i både Melodifestivalen och Eurovisionen förr. The Mamas representerade Sverige tillsammans med John Lundvik i Israel i år, men har nu dumpat honom med sitt bidrag Move, också det med gospelinslag.

Robin Bengtsson vann melodifestivalen 2017 med låten I can’t go on och placerade sig då på femte plats i Ukraina. Låten för hans tredje Melodifestival heter Take A Chance.

Deltävlingarna för Melodifestivalen ordnas i februari i Linköping, Göteborg, Luleå och Malmö med ytterligare en andra chansen-uttagning i Eskilstuna. Finalen arrangeras i Stockholm den 7 mars.