Rederierna nöjda över att poststrejken är över - men är förbittrade över sympatistrejkerna

Rederierna i Finland välkomnar enigheten i postkonflikten, men beklagar att Sjömansunionens sympatistrejker har åsamkat de finska rederierna förluster på flera miljoner euro.

Stödstrejkerna har minskat både kundernas och rederiernas förtroende för de finskflaggade fartygen, säger rederierna i ett pressmeddelande.

Därför kommer rederierna att överväga under vilket lands flagg de tolv fartyg, som just nu är under byggnad, ska segla. I det följande skedet måste rederierna pröva den befintliga handelsflottans framtid under finländsk flagg, säger rederierna.

Tidigare i veckan meddelade meddelade att det kan bli aktuellt att se över flaggningen på Viking Lines fartyg till följd av sympatistrejken.

Viking lines vd Jan Hanses sade att han inte vill att kunderna drabbas av något liknande framtiden.

Viking Line meddelar på sin webbplats hur trafiken börjar löpa efter strejkslutet.

Mariella avgår från Helsingfors klockan 17:15 och Viking Grace från Åbo klockan 20:55 i dag.

Wasaline meddelar för sin del att bolaget återgår i normal trafik från och med torsdag morgon klockan 09:00.