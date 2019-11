Sannfinländarna: Förtroendet för regeringen vacklar på grund av postkrisen

Isot EU-maat haluavat unionille vahvan viranomaisen estämään rahanpesua. Berliinin muurin kaatumisesta on tasan 30 vuotta. Teollisuusliitto katkaisi sopimusneuvottelut. Neljännes suomalaisista sanoo, että Jussi Halla-aho on ollut paras puoluejohtaja. Moni vuokratyöntekijä on töissä monessa firmassa.